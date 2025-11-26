Gaza enfrenta un colapso económico sin precedentes y su propia supervivencia está en riesgo. Así lo advirtió la ONU este martes, al instar a la comunidad internacional a activar de inmediato un “plan integral de recuperación” para evitar que la devastación causada por la ofensiva genocida de Israel sea irreversible. Ese plan, añadió, debe incluir ayuda coordinada, la restauración de las transferencias fiscales y el levantamiento de las restricciones al comercio, los desplazamientos y la inversión.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), reconstruir Gaza costará más de 70.000 millones de dólares y podría tomar varias décadas, debido al “colapso sin precedentes en toda la economía palestina” que han provocado la ofensiva y el bloqueo.

El informe señaló que las operaciones militares han destruido “todos los pilares básicos de la vida” —alimentación, vivienda, salud—, además de sumir al enclave “en un abismo creado por el ser humano”. La magnitud de la destrucción, agregó, plantea serias dudas sobre “la capacidad de Gaza para reconstruirse como un espacio y una sociedad habitables”.

La devastación por la ofensiva israelí es de tal magnitud que ha generado “crisis en cascada —económicas, humanitarias, ambientales y sociales—” que han llevado al enclave del “des-desarrollo” a la ruina total, aseveró la UNCTAD.

Incluso “en un escenario optimista”, con un crecimiento acelerado y altos niveles de ayuda internacional, el organismo calcula que se necesitarán varias décadas para recuperar los niveles de bienestar previos a octubre de 2023.

Relacionado TRT Español - Palestinos asesinados en Gaza serían más de 100.000, mientras esperanza de vida se desploma: reporte

“Empobrecimiento extremo y multidimensional”

La UNCTAD pidió un “plan integral de recuperación” que combine “asistencia internacional coordinada, restauración de las transferencias fiscales y medidas para aliviar las restricciones al comercio, al movimiento y a la inversión”. Con toda la población de Gaza enfrentando “un empobrecimiento extremo y multidimensional”, la agencia también propone la introducción de un ingreso básico de emergencia universal, que proporcione a cada persona un traspaso mensual de dinero, renovable e incondicional.

El informe también mostró que la economía de Gaza se contrajo un 87% entre 2023 y 2024, dejando su producto interno bruto per cápita en apenas 161 dólares, constituyendo uno de los más bajos del mundo.

Si bien la situación no alcanza tal gravedad en Cisjordania ocupada, el informe concluye que “la violencia, la expansión acelerada de los asentamientos y las restricciones a la movilidad laboral también han diezmado su economía”, lo que ha provocado “el peor declive económico desde que la UNCTAD comenzó a mantener registros en 1972”.

Las lluvias destruyen miles de tiendas de desplazados palestinos

Más de un millón y medio de palestinos han tenido que desplazarse dentro del enclave, donde sobreviven en condiciones catastróficas y con un acceso mínimo a servicios básicos, tal y como explica la Oficina de Prensa de Gaza.

A esta emergencia humanitaria ahora se suman las duras condiciones del invierno, cuyas fuertes lluvias han dañado 22.000 tiendas de campaña donde se refugiaban desplazados, dejando a más de 288.000 hogares sin protección, de acuerdo a autoridades locales.

Los daños causados por el mal tiempo ahora se estiman en 3,5 millones de dólares, después de que amplias zonas de los campamentos de desplazados quedaran inhabitables por las inundaciones, declaró Ismail Thawabteh, jefe de la Oficina de Prensa de Gaza, a la agencia de noticias Anadolu.