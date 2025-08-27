La crisis diplomática entre Brasilia y Tel Aviv estrena un nuevo capítulo, marcado por las reiteradas denuncias de genocidio del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por sus acciones en Gaza. A la negativa del país sudamericano de recibir a un nuevo embajador israelí se sumó la declaración de Tel Aviv a Lula como “persona non grata”. Pero esta no es la primera vez: Israel ya jugó esta carta el año pasado, aunque eso no hizo más que aumentar las críticas de la nación latinoamericana.

La nueva disputa empezó este lunes, cuando el Gobierno de Lula da Silva se negó a designar a Gali Dagan como embajador de Israel en Brasilia.

Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí anunció que las relaciones con Brasilia se manejan ahora a un “nivel inferior”, según el diario The Times of Israel. “Después de que Brasil, de manera inusual, se abstuviera de responder a la solicitud de acuerdo del embajador Dagan, Israel retiró la solicitud, y las relaciones entre los países ahora se conducen a un nivel diplomático inferior”, señaló el medio, citando al ministerio.

Así, luego de que el país sudamericano hiciera caso omiso a la petición del aval de las credenciales diplomáticas, el Ejecutivo israelí retiró el lunes su propuesta de embajador en Brasilia, dejando el cargo vacante.

Y lo mismo ocurre en el lado contrario: Brasil retiró a su embajador en Israel el año pasado por la brutal ofensiva en Gaza y no ha nombrado un reemplazo.

Persona non grata... otra vez





A esto se suma que el ministerio también declaró a Lula “persona non grata” este lunes, es decir, una persona rechazada por un Gobierno u otra institución. Sin embargo, no es algo nuevo, sino una reiteración: ya lo había hecho cuando Lula acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza, en febrero de 2024.

En ese entonces, Lula había afirmado: “Lo que está sucediendo en Gaza no es guerra. Esto es genocidio. No es una guerra de soldados contra soldados. Es una guerra entre un ejército entrenado contra mujeres y niños”. Y añadió: “Lo que está pasando en Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. De hecho, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

Estas no fueron las únicas condenas de Lula al accionar de Israel en Gaza. El presidente ha sido consistente en su apoyo a Palestina desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. En julio de este año, además, anunció que se uniría a la demanda por genocidio de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). También respalda la creación de un Estado palestino, el cual Brasil reconoce formalmente desde el 5 de diciembre de 2010, durante el primer mandato de Lula como presidente.

Brasil condena acusación de ministro israelí a Lula da Silva



