Cocodrilos, zorros y otros animales salvajes: eso fue lo que la Policía de Guatemala descubrió este domingo luego de hacerse con el control de la cárcel de seguridad conocida como "El Infiernito". Según las autoridades, se trasladó a 225 miembros de la pandilla Barrio 18, recluidos allí, que se dedicaban a extorsionar y ordenar crímenes.

Encontrar ese tipo de fauna silvestre "es un tema gravísimo porque demuestras que había un descontrol total" en la prisión, afirmó el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, en su cuenta de X.

El funcionario aseguró que "ya no hay ni un solo reo en el presidio 'El Infiernito'. De nuevo esta cárcel es del país. La vamos a reestructurar para que ahora sí sea una cárcel de máxima seguridad", añadió.

"Será repoblada. Eso sí, de acuerdo a su condición de privados de libertad. Son prisiones, NO vacaciones", agregó en alusión a las comodidades que tenían los líderes de la pandilla.

Según imágenes oficiales, los reos tenían aire acondicionado, televisores y refrigeradores en el Centro de Máxima Seguridad Canadá –apodada "El Infiernito”--, en el departamento de Escuintla, 70 km al sur de la capital.

Además encontraron animales de granja como pollos y gallinas, y una pileta con cocodrilos, agregó el ministro Jiménez en un video compartido en X.

En una requisa anterior, la policía desmanteló en el penal una especie de "call center", con teléfonos celulares y conexiones de internet, entre otros equipos.

Fauna y olvido

En el operativo de traslado, que contó con 400 policías, también participaron agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la policía, al encontrar animales salvajes.

Entre los animales rescatados figuran dos cocodrilos, dos mapaches, dos zorros grises, un gavilán y otra ave de rapiña.

"Hemos pedido a Diprona que se encargue de resguardar a estos animales y darles un lugar distinto, obviamente, a la cárcel y que estén en condiciones adecuadas a su propia naturaleza", aseveró el ministro Jiménez.