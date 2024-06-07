El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha instado a los países que continúan suministrando armas a Israel a acabar con la complicidad de los crímenes cometidos durante la prolongada ofensiva en Gaza.

“Los países que apoyan a Israel y les proveen de munición y armas deben parar de ser cómplices con sus crímenes”, señaló Erdogan durante una rueda de prensa realizada en Ankara este jueves junto a su homólogo de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev.

Asimismo, denunció que la comunidad internacional no ha hecho suficiente para acabar con la masacre de Gaza y urgió a “todas las partes conscientes y responsables a tomar la iniciativa” para alcanzar un alto al fuego inmediato.

Gaza en ruinas