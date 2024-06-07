TÜRKİYE
El presidente Erdogan pide cese inmediato del suministro de armas a Israel
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha instado a todas las "partes conscientes y responsables" a asumir el liderazgo para facilitar un alto al fuego inmediato en Gaza.
Erdogan criticó a la comunidad internacional por no poner fin a la “masacre” de Gaza. (AA) / AA
7 de junio de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha instado a los países que continúan suministrando armas a Israel a acabar con la complicidad de los crímenes cometidos durante la prolongada ofensiva en Gaza.

“Los países que apoyan a Israel y les proveen de munición y armas deben parar de ser cómplices con sus crímenes”, señaló Erdogan durante una rueda de prensa realizada en Ankara este jueves junto a su homólogo de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev.

Asimismo, denunció que la comunidad internacional no ha hecho suficiente para acabar con la masacre de Gaza y urgió a “todas las partes conscientes y responsables a tomar la iniciativa” para alcanzar un alto al fuego inmediato.

Gaza en ruinas

Israel ha continuado su brutal ofensiva en Gaza desde el ataque de Hamas del 7 de octubre a pesar de la resolución de alto el fuego del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Más de 36.600 palestinos han muerto en Gaza a causa de los ataques israelíes, la mayoría de ellos mujeres y niños, y aproximadamente 83.000 fueron heridos, según las autoridades sanitarias locales.

Tras ocho meses de guerra, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo paralizante de comida, agua potable y medicinas.

Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuyo último fallo ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente sus operaciones en la ciudad sureña de Rafah, donde un millón de palestinos habían buscado refugio antes de que fuera invadida el pasado 6 de mayo.


