El astronauta turco Tuva Cihangir Atasever está listo para hacer historia con una misión espacial que despega este sábado 8 de junio.
Atasever, el segundo astronauta de Türkiye, formará parte de una misión científica de una hora y media, durante la que realizará siete experimentos. Esta iniciativa marca un hito muy importante para las ambiciones espaciales de Türkiye.
Al anunciar la misión por primera vez en una rueda de prensa, Atasever reveló detalles y explicó que el lanzamiento se hará desde las instalaciones del puerto espacial de Virgin Galactic en Nuevo México, en Estados Unidos. La nave espacial transportará una tripulación de seis personas, incluidos cuatro tripulantes y dos pilotos.
La misión de Atasever involucra un avión de transporte que elevará la nave espacial a aproximadamente 14.000 metros (45.000 pies). Cuando alcance esa altura, la nave espacial se separará del avión de transporte y el motor del cohete se encenderá para impulsar el vehículo a velocidades tres veces superiores a las del sonido en un minuto, alcanzando una altitud de 90 kilómetros durante un breve período de caída libre.
Experimentos científicos
Durante la fase de caída libre, Atasever experimentará condiciones de microgravedad, lo que permitirá el estudio de diversos fenómenos. Al reingresar a la atmósfera terrestre, la nave espacial se deslizará de regreso a la pista y aterrizará junto al avión de transporte. Se espera que todo el vuelo dure en total una hora y media.
Atasever enfatizó en que el objetivo principal de la misión son los experimentos científicos. Entre ellos destacó uno llamado BEACON, que involucra un dispositivo de medición de espectroscopia de infrarrojo cercano para estudiar el flujo sanguíneo en la corteza prefrontal del cerebro y la dinámica del líquido cefalorraquídeo.
Otro experimento, el dosímetro de radiación IvmeRad, medirá la cantidad de exposición a la radiación durante el vuelo. Esto proporcionará datos valiosos para futuras misiones espaciales. Además, la misión incluirá la prueba Uzayda Insulin Pen, un experimento conjunto con TUA y Axiom Space, que probará la eficiencia de la administración de insulina en el espacio.
Atasever también mencionó el experimento Vezikul Analysis in Orbit Flight, que analizará los cambios en las vesículas extracelulares recolectadas de muestras biológicas antes y después del vuelo. Así se obtendrá información sobre los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano.
Un paso significativo para el programa espacial de Türkiye
Alper Gezeravci, el primer astronauta turco, expresó su apoyo total a la misión de Atasever y destacó las experiencias que han compartido en los entrenamientos desde abril de 2023.
Gezeravci, quien anteriormente pasó un tiempo en la Estación Espacial Internacional realizando 13 experimentos, subrayó la importancia de inspirar a la próxima generación de jóvenes turcos a través de sus esfuerzos de divulgación.
La misión representa un importante paso para el programa espacial de Türkiye y muestra las crecientes capacidades del país en exploración e investigación espaciales.
Con el histórico viaje de Atasever, todos los ojos estarán puestos en los cielos este sábado cuando el segundo astronauta de Türkiye se aventure al espacio.