El astronauta turco Tuva Cihangir Atasever está listo para hacer historia con una misión espacial que despega este sábado 8 de junio.

Atasever, el segundo astronauta de Türkiye, formará parte de una misión científica de una hora y media, durante la que realizará siete experimentos. Esta iniciativa marca un hito muy importante para las ambiciones espaciales de Türkiye.

Al anunciar la misión por primera vez en una rueda de prensa, Atasever reveló detalles y explicó que el lanzamiento se hará desde las instalaciones del puerto espacial de Virgin Galactic en Nuevo México, en Estados Unidos. La nave espacial transportará una tripulación de seis personas, incluidos cuatro tripulantes y dos pilotos.

La misión de Atasever involucra un avión de transporte que elevará la nave espacial a aproximadamente 14.000 metros (45.000 pies). Cuando alcance esa altura, la nave espacial se separará del avión de transporte y el motor del cohete se encenderá para impulsar el vehículo a velocidades tres veces superiores a las del sonido en un minuto, alcanzando una altitud de 90 kilómetros durante un breve período de caída libre.

Experimentos científicos

Durante la fase de caída libre, Atasever experimentará condiciones de microgravedad, lo que permitirá el estudio de diversos fenómenos. Al reingresar a la atmósfera terrestre, la nave espacial se deslizará de regreso a la pista y aterrizará junto al avión de transporte. Se espera que todo el vuelo dure en total una hora y media.

Atasever enfatizó en que el objetivo principal de la misión son los experimentos científicos. Entre ellos destacó uno llamado BEACON, que involucra un dispositivo de medición de espectroscopia de infrarrojo cercano para estudiar el flujo sanguíneo en la corteza prefrontal del cerebro y la dinámica del líquido cefalorraquídeo.