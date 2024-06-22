El líder de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó estar profundamente preocupado por las tensiones crecientes entre Israel y Hezbolá, y ha mencionado que los cascos azules están trabajando para calmar la situación.
"Un movimiento imprudente, un error de cálculo, podría desencadenar una catástrofe que vaya mucho más allá de la frontera, y francamente, más allá de la imaginación", dijo a los periodistas el viernes. "Seamos claros: la gente de la región y del mundo no pueden permitirse que el Líbano se convierta en otro Gaza" añadió.
Desde que comenzó la ofensiva de Israel sobre Gaza, Hezbolá ha estado disparando cohetes contra Israel en solidaridad con el grupo de resistencia palestina Hamás, obligando a decenas de miles de israelíes a huir de sus hogares, donde la presión política aumenta para una acción más dura.
Por otro lado, decenas de miles de libaneses también han huido de sus hogares tras los ataques israelíes en el sur del Líbano.
La misión de Irán ante las Naciones Unidas dijo el viernes que Hezbolá tiene la capacidad de defenderse a sí mismo y al Líbano contra Israel, advirtiendo que "quizás ha llegado el momento de la autoaniquilación de este régimen ilegítimo".
"Cualquier decisión imprudente por parte del régimen de ocupación israelí podría sumir a la región en una nueva guerra", publicó la misión de Irán en la ONU en X.
Durante muchos años, la región del sur del Líbano ha sido escenario del establecimiento de varias misiones de paz como las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) y de observadores del Organismo de Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (UNTSO). Estas misiones han permitido monitorear las hostilidades a lo largo de la línea de demarcación entre el Líbano e Israel, conocida como la Línea Azul.
"Los cascos azules están en el terreno trabajando para reducir las tensiones y ayudar a prevenir errores de cálculo", dijo Guterres.
"El mundo debe decir en voz alta y clara: la desescalada inmediata no solo es posible, sino esencial" y añadió: "La solución no es militar".