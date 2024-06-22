El líder de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó estar profundamente preocupado por las tensiones crecientes entre Israel y Hezbolá, y ha mencionado que los cascos azules están trabajando para calmar la situación.

"Un movimiento imprudente, un error de cálculo, podría desencadenar una catástrofe que vaya mucho más allá de la frontera, y francamente, más allá de la imaginación", dijo a los periodistas el viernes. "Seamos claros: la gente de la región y del mundo no pueden permitirse que el Líbano se convierta en otro Gaza" añadió.

Desde que comenzó la ofensiva de Israel sobre Gaza, Hezbolá ha estado disparando cohetes contra Israel en solidaridad con el grupo de resistencia palestina Hamás, obligando a decenas de miles de israelíes a huir de sus hogares, donde la presión política aumenta para una acción más dura.

Por otro lado, decenas de miles de libaneses también han huido de sus hogares tras los ataques israelíes en el sur del Líbano.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas dijo el viernes que Hezbolá tiene la capacidad de defenderse a sí mismo y al Líbano contra Israel, advirtiendo que "quizás ha llegado el momento de la autoaniquilación de este régimen ilegítimo".