El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su solidaridad con los refugiados sirios ante el estallido de violencia ocurrido en Kayseri el lunes después de un crimen cometido por un ciudadano sirio.
Erdogan aseguró que el problema de los refugiados se resolverá no basándose en “prejuicios o miedos, sino con un marco racional y consciente basado en las realidades del país y la economía".
"No permitiremos que sea atacado quien confíe en nosotros, busque refugio con nosotros y actúe en asociación con nosotros”, afirmó el mandatario el martes después de una reunión de gabinete en Ankara.
Además, destacó: "Así como sabemos cómo detener las manos sucias que se extienden hacia nuestra bandera, también sabemos cómo detener las manos que se extienden a la gente inocente que se ha refugiado en nuestro país".
En este sentido, sostuvo que "el orden público es una línea roja para nuestro Estado. Independientemente de la excusa, no toleraremos que se cruce o viole esa línea".
Por su parte, el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, también advirtió contra las provocaciones que buscan aumentar la tensión y crear una atmósfera negativa en torno a los refugiados sirios en el país.
"Las provocaciones que han causado una creciente tensión y una atmósfera negativa en torno a los refugiados sirios están siendo monitoreadas de cerca", explicó el lunes en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).
A su vez, expresó que "los esfuerzos y la postura de principios de Türkiye en favor del bienestar del pueblo sirio se mantienen firmes frente a todas las formas de provocación".
Alerta contra la desinformación
Altun alertó sobre los peligros de la desinformación en redes sociales y llamó a confiar únicamente en fuentes fiables.
"Instamos a nuestros ciudadanos a evitar creer en las noticias falsas, considerar el potencial de desinformación en la difusión de contenidos y confiar únicamente en fuentes oficiales y confiables, especialmente nuestras autoridades oficiales", alertó.
Además, enfatizó que las unidades estatales, coordinadas por la Dirección de Comunicaciones, trabajan para combatir la desinformación y la difusión de afirmaciones falsas y manipulaciones en las redes.
Erdogan: “Deseamos que Siria se convierta en un lugar seguro”
Erdogan se refirió a los esfuerzos que hizo el país durante los últimos 13 años para encontrar una solución política al conflicto en Siria, que se ha cobrado la vida de más de un millón de personas.
El presidente recordó la labor diplomática turca en el proceso de Astaná -que consistió de una serie de negociaciones internacionales organizadas por Türkiye, Rusia e Irán que comenzaron en 2017- en el que se buscaba un terreno común entre el régimen de Bashar Al Assad y la oposición.
"Es posible encontrar un camino hacia la paz y la estabilidad. Preservar la integridad territorial y la unidad nacional de Siria también es una prioridad para Türkiye", agregó. En este sentido, enfatizó su deseo de ver a Siria como un país democrático, próspero y fuerte.
"Más que nadie, deseamos que Siria se convierta en un lugar seguro y protegido para los millones obligados a dejar sus hogares", manifestó el presidente turco. Y subrayó que cuanto antes se cree un ambiente con estas características, mejor será para todos, especialmente para el pueblo sirio.