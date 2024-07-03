El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su solidaridad con los refugiados sirios ante el estallido de violencia ocurrido en Kayseri el lunes después de un crimen cometido por un ciudadano sirio.

Erdogan aseguró que el problema de los refugiados se resolverá no basándose en “prejuicios o miedos, sino con un marco racional y consciente basado en las realidades del país y la economía".

"No permitiremos que sea atacado quien confíe en nosotros, busque refugio con nosotros y actúe en asociación con nosotros”, afirmó el mandatario el martes después de una reunión de gabinete en Ankara.

Además, destacó: "Así como sabemos cómo detener las manos sucias que se extienden hacia nuestra bandera, también sabemos cómo detener las manos que se extienden a la gente inocente que se ha refugiado en nuestro país".

En este sentido, sostuvo que "el orden público es una línea roja para nuestro Estado. Independientemente de la excusa, no toleraremos que se cruce o viole esa línea".

Por su parte, el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, también advirtió contra las provocaciones que buscan aumentar la tensión y crear una atmósfera negativa en torno a los refugiados sirios en el país.

"Las provocaciones que han causado una creciente tensión y una atmósfera negativa en torno a los refugiados sirios están siendo monitoreadas de cerca", explicó el lunes en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).

A su vez, expresó que "los esfuerzos y la postura de principios de Türkiye en favor del bienestar del pueblo sirio se mantienen firmes frente a todas las formas de provocación".

Alerta contra la desinformación