Turksat 6A, el primer satélite de comunicaciones de fabricación nacional de Türkiye, se lanzó con éxito a órbita desde las instalaciones Kennedy de SpaceX, en el estado de Florida (EE.UU.), después de un breve retraso por condiciones meteorológicas.
El lanzamiento de este lunes se realizó a las 7:30 pm, hora local, desde la Estación de Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Después de unos 35 minutos, el satélite transportado por el cohete Falcon 9 se desplegó, según SpaceX.
Turksat 6A, de 4,25 toneladas, operará en la posición orbital de 42 grados este y su vida útil será de 15 años en órbita.
Cubrirá Türkiye, Europa, el norte de África, Oriente Medio y Asia. Esto implica que prestará servicios a 4.500 millones de personas mediante televisión, radio y comunicaciones de emergencia.
Turksat 6A es el primer satélite de comunicaciones geoestacionario construido por Türkiye, cuyo desarrollo lo dirigió el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica del Instituto de Tecnologías Espaciales de Türkiye y las Industrias Aeroespaciales Turcas.
Con este lanzamiento, Türkiye entra al grupo de los 11 países capaces de producir satélites por sus propios medios, dijo el ministro de Transporte e Infraestructura del país antes del lanzamiento.
"Este es el vuelo número 15 del propulsor de primera etapa que respalda este tipo de misiones, que anteriormente lanzó CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e, O3b mPOWER, Ovzon 3, Eutelsat 36D y ocho Starlink. Después de la separación, la primera etapa aterrizará en una nave no tripulada que estará estacionada en el Océano Atlántico", explicó SpaceX en su sitio web.
10 años de trabajo para fabricar Turksat
Turksat 6A tardó unos 10 años en desarrollarse.
Turksat 1C, el sucesor del primer satélite de comunicaciones Turksat 1B, se lanzó en 1995, seguido del Turksat 2A en 2001, el Turksat 3A en 2008, el Turksat 4B en 2014, el Turksat 5A en 2021 y el Turksat 5B en 2022.
Ingenieros turcos participaron en la construcción de los satélites Turksat 4A y 4B, así como en las fases de diseño, producción y prueba de los satélites 5A y 5B.
El proyecto Turksat 6A se lanzó oficialmente el 15 de diciembre de 2014, comenzando con la apertura del Centro de Pruebas e Integración del Ensamblaje de Sistemas Espaciales establecido en las instalaciones de las Industrias Aeroespaciales Turcas, en cooperación con Turksat y la Agencia de Industrias de Defensa de Türkiye.
Las empresas de defensa turcas Aselsan, C2TECH y Turkish Aerospace Industries junto con la Agencia Espacial Turca, Turksat y TUBITAK completaron la construcción del satélite.