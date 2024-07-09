Turksat 6A, el primer satélite de comunicaciones de fabricación nacional de Türkiye, se lanzó con éxito a órbita desde las instalaciones Kennedy de SpaceX, en el estado de Florida (EE.UU.), después de un breve retraso por condiciones meteorológicas.

El lanzamiento de este lunes se realizó a las 7:30 pm, hora local, desde la Estación de Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Después de unos 35 minutos, el satélite transportado por el cohete Falcon 9 se desplegó, según SpaceX.

Turksat 6A, de 4,25 toneladas, operará en la posición orbital de 42 grados este y su vida útil será de 15 años en órbita.

Cubrirá Türkiye, Europa, el norte de África, Oriente Medio y Asia. Esto implica que prestará servicios a 4.500 millones de personas mediante televisión, radio y comunicaciones de emergencia.

Turksat 6A es el primer satélite de comunicaciones geoestacionario construido por Türkiye, cuyo desarrollo lo dirigió el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica del Instituto de Tecnologías Espaciales de Türkiye y las Industrias Aeroespaciales Turcas.

Con este lanzamiento, Türkiye entra al grupo de los 11 países capaces de producir satélites por sus propios medios, dijo el ministro de Transporte e Infraestructura del país antes del lanzamiento.