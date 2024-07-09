En las últimas semanas, el principal torneo de fútbol masculino de América del Sur, la Copa América, ha sido un espacio ideal para que se demuestre la cercanía y la solidaridad entre los diversos pueblos de la región. Un caso en particular sucedió antes del partido de Argentina y Perú, cuando aficionados de ambas confederaciones posaron con una bandera de Perú junto a las palabras “Para el Perú, las Malvinas siempre argentinas”. A su vez, la Copa América puso el foco sobre muchos jugadores latinoamericanos que tuvieron orígenes humildes, respaldados por clubes que, en gran parte de la región, –salvo Ecuador y parte de Chile, entre otros– funcionan como entidades sin fines de lucro.

En Argentina, como en muchos de los países de la región, los clubes nacieron a finales del siglo XIX cuando inmigrantes introdujeron el fútbol a cada territorio. Ello impulsó la formación de clubes vinculados a instituciones educativas y el juego se extendió entre los sectores más populares que crearon sus propias ligas. Después, en el siglo XX, con la reducción de la duración de la jornada laboral y la difusión del juego por parte de los medios de comunicación, surgieron una gran cantidad de clubes de fútbol.

Durante años fueron centros de encuentro de personas que compartían la misma afición, bien por desarrollar sus aptitudes deportivas o por simple ocio y diversión

Con el tiempo, estas instituciones, empezaron a brindar todo tipo de actividades sociales como canchas deportivas, espacios de encuentro, y oportunidades a los más jóvenes, quienes muchas veces eran los hijos de los fundadores asociados.

Los clubes en Latinoamérica, parte de la cultura social

Hoy en día en la región, los “clubes de barrio” o clubes sin fines de lucro tienen una función social sumamente importante. Sus tareas deportivas diarias atraen y forman a centenares de jóvenes en diferentes disciplinas, ya sea en Argentina o bien en países como Paraguay o Brasil. Todo ello en el marco de una tradición sociocultural que se conserva hasta la fecha.

Muchas de las instituciones deportivas las fundaron personas con identidad en determinados sectores como ser los trabajadores de ferrocarriles –tal es el caso del Club Ferrocarril Oeste– o estudiantes secundarios y universitarios –el caso de Club Estudiantes de la Plata–, ambos de Argentina. En Paraguay está el Club Cerro Porteño, cuyo nombre tiene su origen en un lugar geográfico donde en la antigüedad el ejército paraguayo derrotó a los argentinos. En Brasil también influyó la presencia de inmigrantes a comienzo del siglo pasado, tal es así que el origen de Club Palmeiras se debe a la inspiración de italianos y sus descendientes.

El Club Atlético River Plate de Buenos Aires es un ejemplo del modelo latinoamericano de club social, que obtiene inversiones e ingresos pero que concentra sus esfuerzos en fines sociales y de inclusión. Es así que cuenta con más de 20 deportes federados, una pensión que alberga más de 120 jóvenes talentos de diferentes partes de Argentina. Además, el club cuenta con un instituto educativo donde asisten alrededor de 1.500 alumnos y un instituto universitario inaugurado en el año 2013. La visión social estratégica, más allá de que sea un club que registra más de 350.000 socios y presenta uno de los presupuestos más holgados del país, no se pierde.

En las últimas décadas, la identidad de los clubes de fútbol en Argentina se ha arraigado profundamente en la sociedad, con impactos positivos significativos. Sin embargo, la presión de la competencia global ha llevado a muchos clubes a enfrentar dificultades en la gestión, afectando la calidad de sus infraestructuras y la seguridad de sus asociados.

Este punto crítico ha aumentado debido a las inversiones privadas, muchas de ellas extranjeras, que han captado la atención pública.

La llegada de Javier Milei a la presidencia introdujo políticas de apertura económica, incluyendo la propuesta de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) para los clubes, desatando un intenso debate nacional.