El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aseguró que su país puede formar parte del mecanismo garante que Ankara propuso si se logra un acuerdo de solución de dos Estados en el conflicto palestino-israelí.
Además, Fidan advirtió que sin la implementación inmediata de la solución de dos Estados, una cuarta guerra en Gaza es inevitable. "Estaremos perpetuamente enredados en conflictos", añadió.
Fidan hizo estas declaraciones durante una entrevista donSky News Arabia, en la que habló sobre los acontecimientos en Oriente Medio, incluidas las relaciones de Türkiye con Siria e Iraq, así como de la masacre de Israel contra Gaza y las negociaciones de alto el fuego.
Sobre el fracaso a la hora de lograr un acuerdo en las negociaciones entre palestinos e israelíes, Fidan afirmó que "el alto el fuego en Palestina no se alinea" con los objetivos políticos de Netanyahu. "Tanto los estadounidenses como los occidentales están de acuerdo en esto", puntualizó.
Fidan afirmó que la cuestión de Gaza es como una daga "clavada en el corazón del mundo islámico en particular y del mundo entero en general". También sostuvo que la humanidad entera está observando cómo se desarrolla un "genocidio" en Gaza.
Al destacar los esfuerzos de mediación de Egipto y Qatar en Gaza, dijo que Türkiye ha intentado proporcionar todo el apoyo posible a las partes para alcanzar un alto el fuego. También añadió que el objetivo de Ankara es detener "esta masacre lo antes posible".
Terminar con la ocupación
Con respecto a las versiones de que líderes de Hamás fueron presionados para abandonar Doha, Fidan aclaró que son rumores y que la posibilidad de acogerlos en Türkiye no se discute de ninguna forma en este momento.
Asimismo, sobre cómo Ankara ve el futuro del grupo palestino de resistencia y las críticas que este recibió tras los ataques israelíes a Gaza Fidan afirmó: “Lo que siempre hemos dicho a la comunidad internacional, especialmente a los EE.UU., es que si no terminan con la ocupación perderán la visión general del asunto mientras tratan con actores más específicos”.
Igualmente, el ministro de Relaciones Exteriores recalcó que lo único que apoya Ankara es la causa justa y la resistencia justa: "No importa si es en Cisjordania, Jerusalén o Gaza. Lo que importa es que los palestinos tengan un Estado con Jerusalén Este como capital dentro de las fronteras que les dio la comunidad internacional en 1967", sostuvo.
Fidan declaró que Türkiye y algunos países islámicos están dispuestos a asumir la responsabilidad por la supervivencia de Palestina como Estado y el acuerdo de paz.
Del mismo modo, subrayó que Ankara desea que se establezca un mecanismo para llevar sus relaciones con los países árabes a un nivel muy avanzado y evitar otro tipo de crisis, en especial las de seguridad.
Türkiye apoya al pueblo palestino
Por su parte, el ministro de Justicia de Türkiye, Yilmaz Tunc, se refirió al discurso de Benjamín Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos este miércoles y recalcó su apoyo a los palestinos.
"Como Türkiye, seguiremos apoyando a nuestros hermanos y hermanas palestinos, cuyas tierras han estado ocupadas durante años, y abogando por la justicia, la equidad y la paz en todo el mundo", añadió el ministro.
En la misma línea, el vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yılmaz, denunció este miércoles la "vergonzosa recepción" dada al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Congreso de Estados Unidos.
"La vergonzosa recepción dada a un ejecutivo acusado ante la Corte Internacional de Justicia por cometer genocidio en Gaza es preocupante en términos de valores humanos, derecho internacional y el futuro de la democracia", dijo Yılmaz en X.
"Junto con todas las personas y gobiernos virtuosos del mundo, seguiremos defendiendo el derecho humanitario, al pueblo palestino oprimido y ocupado, y defenderemos la justicia y la paz para todos", añadió.