El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aseguró que su país puede formar parte del mecanismo garante que Ankara propuso si se logra un acuerdo de solución de dos Estados en el conflicto palestino-israelí.

Además, Fidan advirtió que sin la implementación inmediata de la solución de dos Estados, una cuarta guerra en Gaza es inevitable. "Estaremos perpetuamente enredados en conflictos", añadió.

Fidan hizo estas declaraciones durante una entrevista donSky News Arabia, en la que habló sobre los acontecimientos en Oriente Medio, incluidas las relaciones de Türkiye con Siria e Iraq, así como de la masacre de Israel contra Gaza y las negociaciones de alto el fuego.

Sobre el fracaso a la hora de lograr un acuerdo en las negociaciones entre palestinos e israelíes, Fidan afirmó que "el alto el fuego en Palestina no se alinea" con los objetivos políticos de Netanyahu. "Tanto los estadounidenses como los occidentales están de acuerdo en esto", puntualizó.

Fidan afirmó que la cuestión de Gaza es como una daga "clavada en el corazón del mundo islámico en particular y del mundo entero en general". También sostuvo que la humanidad entera está observando cómo se desarrolla un "genocidio" en Gaza.

Al destacar los esfuerzos de mediación de Egipto y Qatar en Gaza, dijo que Türkiye ha intentado proporcionar todo el apoyo posible a las partes para alcanzar un alto el fuego. También añadió que el objetivo de Ankara es detener "esta masacre lo antes posible".

Terminar con la ocupación

Con respecto a las versiones de que líderes de Hamás fueron presionados para abandonar Doha, Fidan aclaró que son rumores y que la posibilidad de acogerlos en Türkiye no se discute de ninguna forma en este momento.

Asimismo, sobre cómo Ankara ve el futuro del grupo palestino de resistencia y las críticas que este recibió tras los ataques israelíes a Gaza Fidan afirmó: “Lo que siempre hemos dicho a la comunidad internacional, especialmente a los EE.UU., es que si no terminan con la ocupación perderán la visión general del asunto mientras tratan con actores más específicos”.