TÜRKİYE
5 MIN DE LECTURA
Türkiye afirma que podría ser garante en solución de dos Estados
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, dice que el fracaso a la hora de lograr acuerdos sobre la crisis en Gaza se debe a los objetivos políticos de Netanyahu.
Türkiye afirma que podría ser garante en solución de dos Estados
Fidan afirmó que Türkiye y algunos países islámicos están dispuestos a asumir la responsabilidad de la supervivencia de este estado y del acuerdo de paz. Foto: AA / AA
25 de julio de 2024

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aseguró que su país puede formar parte del mecanismo garante que Ankara propuso si se logra un acuerdo de solución de dos Estados en el conflicto palestino-israelí.

Además, Fidan advirtió que sin la implementación inmediata de la solución de dos Estados, una cuarta guerra en Gaza es inevitable. "Estaremos perpetuamente enredados en conflictos", añadió.

Fidan hizo estas declaraciones durante una entrevista donSky News Arabia, en la que habló sobre los acontecimientos en Oriente Medio, incluidas las relaciones de Türkiye con Siria e Iraq, así como de la masacre de Israel contra Gaza y las negociaciones de alto el fuego.

Sobre el fracaso a la hora de lograr un acuerdo en las negociaciones entre palestinos e israelíes, Fidan afirmó que "el alto el fuego en Palestina no se alinea" con los objetivos políticos de Netanyahu. "Tanto los estadounidenses como los occidentales están de acuerdo en esto", puntualizó.

Fidan afirmó que la cuestión de Gaza es como una daga "clavada en el corazón del mundo islámico en particular y del mundo entero en general". También sostuvo que la humanidad entera está observando cómo se desarrolla un "genocidio" en Gaza.

Al destacar los esfuerzos de mediación de Egipto y Qatar en Gaza, dijo que Türkiye ha intentado proporcionar todo el apoyo posible a las partes para alcanzar un alto el fuego. También añadió que el objetivo de Ankara es detener "esta masacre lo antes posible".

Terminar con la ocupación

RelacionadoDiscurso de Netanyahu estuvo lleno “de odio hacia los palestinos”: Türkiye

Con respecto a las versiones de que líderes de Hamás fueron presionados para abandonar Doha, Fidan aclaró que son rumores y que la posibilidad de acogerlos en Türkiye no se discute de ninguna forma en este momento.

Asimismo, sobre cómo Ankara ve el futuro del grupo palestino de resistencia y las críticas que este recibió tras los ataques israelíes a Gaza Fidan afirmó: “Lo que siempre hemos dicho a la comunidad internacional, especialmente a los EE.UU., es que si no terminan con la ocupación perderán la visión general del asunto mientras tratan con actores más específicos”.

Recomendados

Igualmente, el ministro de Relaciones Exteriores recalcó que lo único que apoya Ankara es la causa justa y la resistencia justa: "No importa si es en Cisjordania, Jerusalén o Gaza. Lo que importa es que los palestinos tengan un Estado con Jerusalén Este como capital dentro de las fronteras que les dio la comunidad internacional en 1967", sostuvo.

Fidan declaró que Türkiye y algunos países islámicos están dispuestos a asumir la responsabilidad por la supervivencia de Palestina como Estado y el acuerdo de paz.

Del mismo modo, subrayó que Ankara desea que se establezca un mecanismo para llevar sus relaciones con los países árabes a un nivel muy avanzado y evitar otro tipo de crisis, en especial las de seguridad.

Türkiye apoya al pueblo palestino

Por su parte, el ministro de Justicia de Türkiye, Yilmaz Tunc, se refirió al discurso de Benjamín Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos este miércoles y recalcó su apoyo a los palestinos.

"Como Türkiye, seguiremos apoyando a nuestros hermanos y hermanas palestinos, cuyas tierras han estado ocupadas durante años, y abogando por la justicia, la equidad y la paz en todo el mundo", añadió el ministro.

En la misma línea, el vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yılmaz, denunció este miércoles la "vergonzosa recepción" dada al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Congreso de Estados Unidos.

"La vergonzosa recepción dada a un ejecutivo acusado ante la Corte Internacional de Justicia por cometer genocidio en Gaza es preocupante en términos de valores humanos, derecho internacional y el futuro de la democracia", dijo Yılmaz en X.

"Junto con todas las personas y gobiernos virtuosos del mundo, seguiremos defendiendo el derecho humanitario, al pueblo palestino oprimido y ocupado, y defenderemos la justicia y la paz para todos", añadió.

FUENTE:TRT World
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza