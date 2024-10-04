Las bombas de Israel siguen dejando una estela de muerte y destrucción en Gaza. Durante casi un año, su Ejército ha atacado diariamente refugios, escuelas, hogares e incluso hospitales donde, según Tel Aviv, Hamás tenía centros de operaciones. Sin embargo, un centenar de médicos estadounidenses rechazaron ahora la acusación de Israel, negando la presencia del grupo en las instalaciones de salud.
"Queremos dejar absolutamente claro: ninguno de nosotros vio ningún tipo de actividad militante palestina en los hospitales ni en otras instalaciones de salud de Gaza", afirmaron en una carta un grupo de 99 médicos y profesionales de la salud estadounidenses que trabajaron como voluntarios en el enclave sitiado.
Los médicos y profesionales, que en total pasaron 254 semanas como voluntarios en las instalaciones de salud de Gaza, compartieron en la carta sus experiencias directas sobre las graves condiciones humanitarias debido a los ataques continuos de Israel, y señalaron que habían "presenciado crímenes incomprensibles".
"Instamos a reconocer que Israel ha devastado de manera sistemática y deliberada todo el sistema de salud de Gaza, y que ha apuntado contra nuestros colegas en Gaza para torturarlos, hacerlos desaparecer y asesinarlos", añadieron.
Gaza concentró el 75% de las muertes de trabajadores humanitarios
Asimismo, en línea con esta denuncia del grupo de médicos, un informe señaló este jueves que Gaza concentró el 75% de las muertes de trabajadores humanitarios de todo el mundo en los últimos 11 meses.
Esta cifra alarmante proviene de la Base de Datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, que ha documentado más de 378 muertes de trabajadores humanitarios desde el 7 de octubre de 2023. De estas, al menos 294 ocurrieron en el enclave sitiado por Israel.
La mayoría de estos trabajadores pertenecían a organizaciones reconocidas como Médicos Sin Fronteras (MSF), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) y World Central Kitchen, y habían seguido estrictos protocolos de seguridad, como proporcionar coordenadas GPS a las autoridades israelíes.
Sin embargo, Israel ha atacado repetidamente convoyes de ayuda, refugios e instalaciones, lo que indica un ataque deliberado contra los trabajadores humanitarios.
Ejército israelí sigue atacando Gaza y Cisjordania ocupada
Mientras tanto y a pesar de las repetidas denuncias de la comunidad internacional para que Tel Aviv cese sus ataques, las bombas siguen destruyendo Gaza. Este viernes, al menos nueve palestinos murieron y varios más resultaron heridos en el centro del enclave.
También hubo bombardeos de artillería israelí en varias zonas del este de Gaza y una fuente local dijo que las fuerzas del ejército israelí hicieron estallar varias casas en el sur de la Ciudad de Gaza, según reportó la agencia de noticias Anadolu.
Israel también intensificó sus ataques en Cisjordania ocupada. Este jueves por la noche al menos 18 personas murieron tras un bombardeo israelí en el campamento de refugiados de Tulkarem, según informó la Autoridad Palestina.
Este fue el bombardeo más mortífero en Cisjordania ocupada desde el año 2000, según reportó la agencia de noticias AFP.
El ejército israelí confirmó el ataque y lo describió como una operación conjunta llevada a cabo por el servicio de seguridad interna Shin Bet y la fuerza aérea, según un breve comunicado del ejército. El ejército israelí dijo más tarde que el ataque había matado a un líder de Hamás en Tulkarem: Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi.
Testigos aseguraron que un avión israelí "bombardeó una cafetería (en) un edificio de tres pisos. Hay muchas víctimas en el hospital". Añadieron que son "niños, jóvenes muertos, y el balance (final) no se conoce aun".
En su ofensiva contra Gaza, Israel ha matado a casi 42.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y herido al menos a 96.700 según el Ministerio de Salud de Gaza. Sin embargo, se estima que la cifra sea mucho más alta: diversos estudios y analistas afirman que el número real de muertes podría superar las 200.000 personas.
Mientras tanto, Tel Aviv continúa bombardeando el Líbano. Aunque asegura que apunta contra “objetivos” de Hezbollah, desde el 23 de septiembre ha matado a más de 1.100 personas, en su mayoría civiles, y desplazado a casi 1.2 millones, según el Ministerio de Salud libanés.