Las bombas de Israel siguen dejando una estela de muerte y destrucción en Gaza. Durante casi un año, su Ejército ha atacado diariamente refugios, escuelas, hogares e incluso hospitales donde, según Tel Aviv, Hamás tenía centros de operaciones. Sin embargo, un centenar de médicos estadounidenses rechazaron ahora la acusación de Israel, negando la presencia del grupo en las instalaciones de salud.

"Queremos dejar absolutamente claro: ninguno de nosotros vio ningún tipo de actividad militante palestina en los hospitales ni en otras instalaciones de salud de Gaza", afirmaron en una carta un grupo de 99 médicos y profesionales de la salud estadounidenses que trabajaron como voluntarios en el enclave sitiado.

Los médicos y profesionales, que en total pasaron 254 semanas como voluntarios en las instalaciones de salud de Gaza, compartieron en la carta sus experiencias directas sobre las graves condiciones humanitarias debido a los ataques continuos de Israel, y señalaron que habían "presenciado crímenes incomprensibles".

"Instamos a reconocer que Israel ha devastado de manera sistemática y deliberada todo el sistema de salud de Gaza, y que ha apuntado contra nuestros colegas en Gaza para torturarlos, hacerlos desaparecer y asesinarlos", añadieron.

Gaza concentró el 75% de las muertes de trabajadores humanitarios

Asimismo, en línea con esta denuncia del grupo de médicos, un informe señaló este jueves que Gaza concentró el 75% de las muertes de trabajadores humanitarios de todo el mundo en los últimos 11 meses.

Esta cifra alarmante proviene de la Base de Datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, que ha documentado más de 378 muertes de trabajadores humanitarios desde el 7 de octubre de 2023. De estas, al menos 294 ocurrieron en el enclave sitiado por Israel.

La mayoría de estos trabajadores pertenecían a organizaciones reconocidas como Médicos Sin Fronteras (MSF), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) y World Central Kitchen, y habían seguido estrictos protocolos de seguridad, como proporcionar coordenadas GPS a las autoridades israelíes.

Sin embargo, Israel ha atacado repetidamente convoyes de ayuda, refugios e instalaciones, lo que indica un ataque deliberado contra los trabajadores humanitarios.