Llegué a la ciudad de Dearborn, en el estado de Michigan, algo más de un mes antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se realizan en noviembre. Tan pronto entras a la ciudad, no es dificil darse cuenta que funciona como un centro de encuentro para la comunidad musulmana, especialmente para los árabes de Estados Unidos.
Los cafés, las mezquitas, los carteles en árabe… Todo da la sensación de que esta ciudad no es simplemente el hogar de inmigrantes, sino un lugar donde la cultura árabe florece. Esta es una comunidad que tradicionalmente se ha inclinado hacia los demócratas, pero en 2024 las cosas son diferentes.
Mientras mi camarógrafo, Kadir Furkan, y yo caminábamos por las calles, nos quedó clara la fuerte frustración que existe con los demócratas, especialmente por la ofensiva de Israel en Gaza.
Todas las personas con las que hablamos parecían compartir el mismo sentimiento. En el pasado, esta comunidad solía apoyar a los demócratas en grandes cantidades, pero ahora no pudimos encontrar a una sola persona que nos dijera que iba a votar por la vicepresidenta Kamala Harris o por la fórmula demócrata.
Elección por descarte
A pesar de nuestros esfuerzos por encontrar a alguien que todavía apoye a los demócratas, no lo logramos. Seguramente, pueden quedar algunos que todavía voten por Harris. Pero el hecho de que no hayamos podido encontrar a nadie en una comunidad que históricamente ha respaldado a los demócratas dice mucho sobre el sentimiento de las personas aquí.
No es una exageración: la comunidad musulmana ha prosperado bajo el liderazgo de los demócratas en múltiples sentidos. A lo largo de los años, este partido fue mucho más considerado en asuntos como la inmigración y los derechos civiles, lo que ayudó a fortalecer la lealtad musulmana. Y todo empezó después del 11 de septiembre.
Muchos miembros de la comunidad musulmana se sintieron abandonados por el Partido Republicano, que en algún momento fue un espacio político viable para los votantes socialmente conservadores. Esa sensación de traición no ha desaparecido, y los demócratas se han beneficiado en gran medida de este cambio.
Pero ahora, mientras Estados Unidos continúa apoyando la brutal ofensiva de Israel en Gaza, a pesar de las crecientes muertes de civiles en el enclave, hay una sensación en aumento de que los demócratas también son indiferentes a las necesidades de la comunidad musulmana.
Este ciclo electoral se siente como el punto en que muchos musulmanes en Dearborn, y quizás en el resto el país, están considerando no votar. Una de las conversaciones más reveladoras que tuve fue con Osama Siblani, el editor y director del periódico The Arab American News.
Cuando nos sentamos a conversar en su oficina, no se contuvo en absoluto. “Nos sentimos abandonados”, me contó.
“Los demócratas nos han perdido. Hemos sido leales con ellos durante años, pero ¿cómo podemos apoyar a un gobierno que financia el asesinato de nuestras familias en Gaza y el Líbano?”, continuó.
Su frustración era evidente y reflejaba lo que escuchábamos en las calles.
El auge del voto de castigo
Estas elecciones han llegado con una nueva dinámica dentro de la comunidad musulmana: el voto de castigo. Luego de años de alinearse con los demócratas, muchos musulmanes ahora consideran o quedarse en casa el día de las elecciones o, lo que es más impresionante, votar por el Partido Republicano. No debido a una nueva lealtad, sino para enviar un mensaje.
Para muchos, esto no se trata de adoptar valores republicanos, sino más bien de castigar al Partido Demócrata por su aparente incapacidad para escuchar sus preocupaciones, en especial sobre Gaza.
Este cambio se asemeja al realineamiento político que ocurrió después del 11 de septiembre, cuando muchos musulmanes sintieron que el Partido Republicano lanzó una “guerra contra el Islam”.
En aquel entonces, los musulmanes que tradicionalmente votaban por los republicanos, debido a sus valores socialmente conservadores, se inclinaron por los demócratas, al sentirse traicionados por las políticas republicanas. Ahora, con Gaza bajo la brutal ofensiva israelí, son los demócratas los que corren el riesgo de perder el voto musulmán por no apoyar a la comunidad en lo que consideran una cuestión moral fundamental.
Pero es importante subrayar que no se trata de una repentina adhesión al Partido Republicano. Los musulmanes no necesariamente se están alineando con este partido en cuestiones internas. En cambio, están utilizando su voto (o la decisión de no votar) como una forma de protesta.
Este sentimiento de traición ha cambiado el foco de atención pasando de la lealtad partidista a los principios y valores. La postura de la comunidad es clara: se trata de algo más que política, se trata de asumir una posición.
Los demócratas nos han olvidado
Caminando por las concurridas calles del mercado, se puede ver el cansancio en los rostros de las personas. No se trata solo de Gaza. La inflación está pasando factura y hay una creciente sensación de que el Gobierno de Biden no ha hecho lo suficiente para ayudar a las personas de aquí.
Me encontré con Mike Ayoub, un agente inmobiliario, a la salida de un pequeño café en los suburbios. Su frustración con los demócratas era similar a lo que habíamos escuchado durante todo el día.
“¿Qué podemos mostrar por apoyar a los demócratas?”, dijo. “Están enviando miles de millones de dólares a Israel mientras mi negocio tiene problemas. Los precios están por las nubes, los salarios están estancados, ¿y se supone que debemos seguir apoyándolos? Se han olvidado de nosotros”, sostiene.
Es un sentimiento que he escuchado una y otra vez: los demócratas nos han olvidado. La gente aquí está luchando contra la inflación, el costo de vida y la sensación de que sus votos ya no importan. Y eso es lo que hace que estas elecciones sean tan diferentes.
Existe una creciente sensación de que quedarse en casa el día de las elecciones podría ser la mejor opción. Abbas Shehab, un trabajador en medios locales, me dijo sin rodeos que no va a votar este año. “Ni Harris ni Trump merecen mi voto”, dijo. “No voy a votar por ninguno de los dos. No vale la pena”.
Una apatía electoral como esta podría ser desastrosa para los demócratas. Casi el 80% de los votantes musulmanes respaldaron a Biden en 2020, y su apoyo fue crucial en estados clave como Michigan, Pensilvania y Georgia.
Si tan solo una fracción de esos votantes decide no participar en estas elecciones, las posibilidades de Donald Trump de ganar podrían aumentar significativamente. Para empeorar las cosas para los demócratas, el alcalde musulmán de Hamtramck, Amer Ghalib, ya dio su respaldo a Trump.
Hamtramck, que no está lejos de Dearborn, tiene una gran población musulmana, y el apoyo de Ghalib señala un cambio que podría sentirse en todo el estado de Michigan.
A medida que se acerca el día de las elecciones, queda claro que los demócratas se enfrentan a un verdadero desafío en Dearborn. Esta ciudad, que históricamente ha sido una fuente confiable de votos para el Partido Demócrata, se encuentra ahora en un punto de inflexión.
La gente se siente traicionada y muchos están dispuestos a desentenderse por completo. En un estado como Michigan, donde las elecciones suelen decidirse por unos pocos miles de votos, este cambio podría tener graves consecuencias.