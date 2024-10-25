Venezuela y Brasil parecen haber marcado una distancia en sus relaciones por cuenta de la reciente cumbre del bloque BRICS en Kazán, Rusia. Este jueves, el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a su vecino, con el que mantenía lazos cercanos, de vetarle el ingreso como socio BRICS. En palabras del Ministerio de Relaciones Exteriores se trató de un acto que representa una “agresión" y "gesto hostil" contra el país.

Venezuela contó con el "respaldo y apoyo de los países participantes en esta cumbre para la formalización de su ingreso a este mecanismo de integración", pero "la representación de la cancillería brasileña (Itamaraty), liderada por el embajador Eduardo Paes Saboia, decidió mantener el veto que (el expresidente Jair) Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años", dijo la Cancillería en un comunicado.

El presidente de Rusia y aliado de Maduro, Vladimir Putin, había expresado previamente que el consenso era necesario para la inclusión de un país en el bloque. En esa línea manifestó su deseo de que "la situación se resuelva" entre los dos vecinos. "Venezuela lucha por su independencia, por su soberanía. Consideramos que el presidente Maduro ganó las elecciones y las ganó honestamente y le deseamos éxito", añadió Putin.

Justamente, la relación entre Brasil y Venezuela se enfrió durante los últimos meses, luego de las elecciones de julio pasado en las que Maduro fue declarado ganador, pero cuyos resultados la oposición disputa. Poco después de que el Consejo Nacional Electoral confirmara que el presidente había ganado la reelección, Brasil –junto a Colombia y México– pidió una verificación imparcial de resultados, así como dar a conocer "de manera expedita” las actas electorales.