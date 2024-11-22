A pesar de haber generado niveles sin precedentes de contaminación del suelo, agua y aire en Gaza durante los últimos 13 meses, sorprendentemente, a Israel se le ha permitido participar en la COP29: la 29ª edición de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que actualmente se celebra en Bakú, Azerbaiyán.

El objetivo de la cumbre es reunir a las naciones del mundo para trabajar juntas contra el cambio climático y la protección de las poblaciones más vulnerables. Objetivos que Israel viola de manera recurrente, más aún desde el comienzo de su guerra genocida contra Gaza en octubre de 2023.

“La participación de Israel en la COP29 no solo es un insulto a los palestinos, sino que también socava los valores que el propio evento dice defender”, afirma Ahmed Najar, analista político y dramaturgo palestino.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que los intensos bombardeos de Israel han provocado una “destrucción sin precedentes” en los recursos productivos de Gaza.

Además, ha dejado una devastación sin precedentes en el enclave. Sólo con la destrucción de edificios, carreteras y otras infraestructuras, Israel ha generado más de 39 millones de toneladas de escombros, algunos contaminados con munición sin explotar, amianto y otras sustancias peligrosas.

“Cuando se destruyen pozos de agua, se envenena el suelo y barrios enteros quedan reducidos a escombros, la propia tierra se vuelve inhabitable. ¿Cómo puede el mundo ignorar esto?”, cuestiona Najar.

Nadar entre dos aguas

La ocupación israelí de los territorios palestinos ha desencadenado una de las mayores tragedias ecológicas de la región, con consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las comunidades locales.

Diversos informes de organizaciones ecologistas denuncian que, a los bombardeos recientes, se suman décadas de explotación desenfrenada de los recursos naturales en Gaza y Cisjordania, provocando una catástrofe ambiental sin precedentes.

Uno de los aspectos más críticos es la explotación de los recursos hídricos compartidos. Israel ha sido acusado de restringir el acceso de los palestinos al agua potable, mientras que las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales de Gaza han quedado fuera de servicio tras los ataques. Esta destrucción ha dejado los sistemas de agua, saneamiento e higiene prácticamente inoperativos, agudizando una crisis humanitaria ya de por sí insostenible.

Esta situación, además, infringe los principios de justicia ambiental y equidad que deberían ser el núcleo de las negociaciones en cumbres internacionales como la COP

Israel también ha utilizado bombas de Ataque Directo Conjunto de fabricación estadounidense, entre las que se incluyen bombas «rompe búnkeres» de 450 y 900 kilogramos, guiadas con precisión, que «convierten la tierra en líquido». Como explica Marc Garlasco, ex funcionario de defensa del Pentágono e investigador de crímenes de guerra en la ONU, la campaña militar israelí “colapsa edificios enteros” en Gaza.