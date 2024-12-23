Alto, de ojos azules y con una pasión por la vida marina tan fuerte como las olas que vienen del Atlántico, Leonardo Flach llega justo cuando el sol asoma sobre la bahía de Sepetiba. "Es importante salir temprano para poder encontrar a estos delfines locales”, le explica a TRT Español, mientras sus ojos escanean el horizonte. “Son tímidos y un poco esquivos", detalla Flach, coordinador científico del Instituto Boto Cinza.

La devoción de Flach por los delfines es de larga data. Criado lejos del mar, en la ciudad interior de Belo Horizonte, su fascinación por el océano nació durante las vacaciones familiares anuales en la costa de Río de Janeiro. Ahora recuerda cómo solía ir a la playa donde los barcos de pesca traían tiburones, rayas y peces, y a veces tenía la suerte de ver delfines cerca de la orilla, algo que siempre lo llenaba de alegría.

Aficionado a los documentales del oceanógrafo Jacques Cousteau y con una curiosidad innata por los animales, Flach siempre amó el mar. "Siempre tuve contacto con el océano, y aunque solo íbamos a la playa una vez al año, nos maravillaba", comparte. Y justamente esta fascinación lo acompañaría en su adultez.

Mientras TRT Español lo acompaña camino al puerto a sacar su barco, Flach reflexiona sobre el principio de su camino en 1996. La casa junto al mar que su familia tenía en la bahía de Sepetiba y el acceso al bote de su padre marcaron los primeros peldaños de sus estudios marinos.

"Cuando estás bajo el agua, te olvidas de todo", dice. "Solo escuchas el ruido de los peces a tu alrededor. Y creo que esa fue la conexión que tuve para estudiar el medio marino y entender los animales que viven allí", relata.

Su objetivo se hizo claro: estudiar y preservar los ecosistemas marinos. Obtuvo un título en Ciencias Naturales, una maestría en Zoología y un doctorado en Ecología. "Hoy, somos más conscientes de cómo el mar impacta en el clima, los alimentos y hasta en el oxígeno", añade Flach. Para él, como para muchos expertos, el mundo submarino guarda la clave de múltiples problemas ambientales.

En defensa del delfín de Guayana, en peligro de extinción

El delfín de Guayana, también llamado delfín costero y conocido en Brasil como "Boto Cinza", es una especie única y tímida que se encuentra en los estuarios y bahías de Brasil. A pesar de que sus poblaciones solían ser abundantes, las cifras de ejemplares han caído drásticamente en los últimos 50 años, debido a una serie de amenazas.

En la década de 1980, la bahía de Guanabara albergaba aproximadamente 400 delfines costeros. Hoy, ese número ha caído a menos de 30. En las bahías de Sepetiba e Ilha Grande la reducción es similar.

Aunque Flach ya sabía que la bahía de Sepetiba es el hogar de una de las poblaciones más grandes de delfines grises del mundo, también era consciente de los diversos impactos humanos en la región y de las crecientes amenazas que sufren estos animales. Esta fue parte de su motivación para trabajar en la investigación y conservación de delfines en la zona.

Pero, solo hasta 2009, el amor de Flach por el océano se concretó en la creación del Instituto Boto Cinza. "El instituto es muy especial para mí porque surgió cuando conocí a mi esposa, Elaine Ferreira", completó.

Flach relata cómo una simple conversación con ella encendió su camino compartido. "Veo cientos de delfines al día", le dijo él. A lo que ella respondió: "¡Tienes que estar bromeando! En mis 33 años, no he podido ver uno solo". Su diálogo no solo condujo a la fundación del instituto, sino también a un matrimonio, hijos y a un compromiso compartido para proteger a los delfines costeros de la bahía de Sepetiba.

Con la experiencia de Ferreira en la gestión de organizaciones no gubernamentales y la experiencia científica de Flach, juntos se dieron cuenta de que la investigación sola no sería suficiente para salvar a estos importantes cetáceos. "Sabía que solo hacer investigación no conservaría la especie", explica Flach. Necesitaban involucrar a las comunidades locales.

Inicialmente, el enfoque principal fue el estudio del delfín de Guayana, pero con el tiempo ampliaron su investigación para incluir a otras especies de delfines y ballenas. La investigación de los delfines costeros ha continuado durante más de 25 años, y ahora abarca todo el ecosistema y a las personas que dependen de él.

"Si los pescadores no participan, los delfines seguirán muriendo por captura accidental", explica Flach, al describir una de las mayores amenazas para esta especie.

A través de educación y participación comunitaria, ha trabajado para mostrar a los pescadores la importancia ecológica de los delfines. Con el tiempo, Flach y su equipo han logrado avances. Los pescadores, inicialmente contrarios a la iniciativa, pronto comprendieron que la supervivencia de los delfines significaba mejores oportunidades de pesca a largo plazo. "La mentalidad también ha cambiado con los hijos de los pescadores, algo que se refleja en la cultura a lo largo de los años", añade.

La pesca industrial fue otro gran desafío. Las operaciones pesqueras a gran escala, algunas que provienen de lugares tan lejanos como Japón, agotaron gravemente las poblaciones de peces, amenazando tanto a delfines como a pescadores locales.

El equipo de Flach luchó contra esta actividad, recopilando pruebas y abogando por regulaciones más estrictas. Todo el proceso tomó alrededor de 15 años, con quejas y denuncias, hasta que las fiscalías tuvo el valor de exigir que los organismos de inspección cumplieran con la ley vigente durante dos décadas.

Cuando el juez vio la magnitud de las embarcaciones ilegales en la bahía de Sepetiba, gracias a imágenes de rastreo del Instituto Boto Cinza, aumentó las multas de 35.000 dólares a 175.000 dólares. Y esto llevó a la desaparición gradual de las grandes embarcaciones pesqueras ilegales.

"Logramos que un fiscal federal se comprometiera con la causa", dice Flach. Esta victoria condujo al establecimiento de un Área Marina Protegida (APA) en la bahía de Sepetiba. Esta decisión histórica protegió a los delfines y reguló actividades dañinas como el dragado y el desarrollo industrial. Este triunfo también dio a los vecinos voz e influencia en el futuro de su bahía.