TÜRKİYE
Türkiye logra controlar sus 55 incendios forestales, mientras siguen las operaciones de enfriamiento
El ministro de Agricultura y Silvicultura de Türkiye, Ibrahim Yumakli, advirtió que el riesgo de incendios forestales persistirá hasta octubre, mientras los equipos aéreos y terrestres enfrentan condiciones meteorológicas adversas.
El ministro de Agricultura y Silvicultura de Türkiye, Ibrahim Yumakli advirtió que el riesgo de incendios forestales sigue siendo elevado. / AA
30 de julio de 2025

Türkiye logró controlar todos los 55 incendios forestales que se desataron en las últimas 24 horas, informó el ministro de Agricultura y Silvicultura, Ibrahim Yumakli, mientras aún continúan las operaciones de enfriamiento en las zonas afectadas.

El ministro señaló, en declaraciones a la prensa este martes, que el último incendio activo se ubicaba en Harmancik, en la provincia noroccidental de Bursa.

“Nuestros esfuerzos para controlar completamente el incendio continúan, con cinco aviones, 30 helicópteros y 855 vehículos terrestres”, detalló.

Yumakli explicó que la niebla matutina y el humo, junto con fuertes vientos en la tarde, retrasaron las operaciones aéreas. “Nos llevó más tiempo controlar la situación”, afirmó.

“Sin embargo, tan pronto como las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar, intensificamos nuestra respuesta aérea. Ya estamos trabajando sin descanso sobre el terreno, día y noche”, añadió. 

El ministro también afirmó que los avances en Bursa eran alentadores y expresó su esperanza de poder compartir buenas noticias muy pronto.

Asimismo, advirtió que el riesgo de incendios forestales sigue siendo elevado e instó a la población mantenerse alerta y reportar cualquier fuego, por pequeño que sea.

“El peligro no ha pasado. Estaremos en estado de alerta al menos hasta octubre”, concluyó.


FUENTE:TRT Español y agencias
