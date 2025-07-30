Las alarmas por un alto riesgo de tsunami se encendieron en varios países de Latinoamérica con costas o islas en el Pacífico, tras el fuerte terremoto de magnitud 8,8 que sacudió la península de Kamchatka, en Rusia, la madrugada del miércoles. Desde México hasta Chile, diversos gobiernos han emitido advertencias y ordenado evacuaciones a la población.

El hecho de que el sismo haya sido tan superficial —con apenas 20,7 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos —y tan potente lo llevó a desatar tsunamis en el Pacífico. Justamente, poco después del terremoto, Rusia reportó que las enormes olas inundaron parte de la localidad de Sévero-Kurilsk, en las islas Kuriles, a unos 350 kilómetros del epicentro. El alcalde de ese distrito además reportó que el mar avanzó hasta 200 metros de la orilla. Mientras, en Japón una ola de tsunami de 1,3 metros golpeó Miyagi, un puerto en el norte en la prefectura de Iwate.

Ahora, múltiples países en Latinoamérica han activado medidas para prepararse ante el inminente riesgo de tsunami, con olas que amenazan con alcanzar hasta tres metros de altura. Esta es la lista de países que han anunciado medidas.

Chile

Las autoridades de Chile decretaron la alerta de tsunami para las costas del país , desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Mientras que se declaró estado de precaución para las regiones de Aysén y Magallanes. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, indicó que estas disposiciones “requieren la evacuación del borde costero sobre los 30 metros en las regiones con alerta y en el caso de estado de precaución, aplica solamente el borde costero, en el sector de playa”.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric señaló en X que “el protocolo es evacuar tres horas antes de la estimación de llegada de la ola”. También pidió a la población mantener la calma y sólo seguir las instrucciones de las autoridades. Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, señaló que la situación “está en permanente monitoreo y evolución. El protocolo está activado, hemos declarado alerta amarilla para todas las regiones que están con amenaza de tsunami y se coordinarán los procesos de evacuación de acuerdo con el protocolo”.

Ecuador

En el caso de Ecuador, el país ordenó el desalojo preventivo de playas, muelles y zonas bajas en las turísticas islas Galápagos, a 1.000 km del continente, debido a la alerta de tsunami tras el terremoto. La Secretaría de Riesgos señaló que “se ha establecido nivel de advertencia de tsunami para la Región Insular (Galápagos), lo que implica la suspensión inmediata de actividades marítimas, así como el desalojo preventivo de playas, muelles y zonas bajas”.

Mediante altoparlantes, las autoridades de Galápagos difundían la advertencia sobre la posible llegada de grandes olas al archipiélago, donde la mayoría de las islas están deshabitadas de personas, pero poseen flora y fauna únicas en el mundo, reportó la agencia de noticias AFP.

Además, el Instituto Oceanográfico de la Marina (Inocar) alertó sobre la posible llegada de olas de hasta 1,4 metros de altura hacia las 9:00 a.m. del miércoles, hora local. "En cuanto al litoral continental, se mantiene el estado de observación, ya que el riesgo de afectación es considerado menor hasta el momento", agregó la entidad en un comunicado.

Perú

De manera similar, Perú emitió el martes una alerta de tsunami para las costas del país “luego de un análisis y evaluación” de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina. "Se mantendrá en constante vigilancia dicho evento", agregó.

Además, recomendó “a las autoridades locales activar los protocolos de emergencia ante tsunamis, iniciar evacuación tres horas antes de la hora de arribo estimado”, y añadió que se suspenden todas las actividades costeras.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que “se estima que el tren de olas llegará a los puertos del norte, centro y sur entre las 10:10 y 12:31 horas”. A eso se suma que la Capitanía de Puerto de Ilo ordenó el cierre total de puertos en la región de Tacna, fronteriza con Chile.

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, dijo a AFP que "se estima que el tsunami estaría llegando la mañana del miércoles con olas que no deberían sobrepasar los tres metros de altura en el litoral peruano".