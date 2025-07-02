Türkiye enfrenta un verano incendiario: desde el 1 de junio se han registrado 1.516 focos forestales

Para combatirlos, el país ha desplegado la mayor flota aérea de su historia: 27 aviones, 105 helicópteros y 14 drones que ya han realizado más de 10.000 descargas y arrojado 33.000 toneladas de agua.