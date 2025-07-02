Para combatirlos, el país ha desplegado la mayor flota aérea de su historia: 27 aviones, 105 helicópteros y 14 drones que ya han realizado más de 10.000 descargas y arrojado 33.000 toneladas de agua. En tierra, 25.000 brigadistas y casi 6.000 vehículos trabajan sin descanso; el 99 % de los incendios ya está bajo control.El presidente Recep Tayyip Erdogan envió un mensaje de ánimo a las comunidades afectadas y advirtió que “casi todos los incendios forestales, lamentablemente, se deben a la negligencia o la intención humana”. Recordó que “el Estado está tomando todas las precauciones posibles, pero la medida más importante es evitar provocar el fuego en primer lugar” e instó a la población a extremar el cuidado durante los próximos dos meses para proteger la “Patria Verde” de Türkiye.
Türkiye enfrenta un verano incendiario: desde el 1 de junio se han registrado 1.516 focos forestales
