La muerte llegó a Texas con el torrente del río Guadalupe desbocado por las lluvias inclementes que aumentaron su caudal a más de seis metros en apenas horas. En plena madrugada, cuando la gran mayoría dormía, las inundaciones repentinas ahogaron la vida de más de 100 personas. Hay decenas de desaparecidos, incluyendo un grupo de niñas en un campamento de verano. Y en medio de la tragedia, cuando las operaciones de rescate trabajan contra el tiempo en busca de sobrevivientes, las autoridades advierten que el riesgo no ha terminado. Se esperan más lluvias. También más víctimas.

Entre el dolor, la incertidumbre y la devastación resuenan varias preguntas: ¿por qué estas inundaciones fueron tan devastadoras? ¿No había manera de anticipar la tragedia que se cernía sobre el centro de Texas? Y ¿cómo enfrentar la destrucción si ahora se anticipan lluvias adicionales?

Una zona propensa a las inundaciones… y una tormenta furiosa



La región de Texas conocida como Hill Country, en el centro del estado, es naturalmente propensa a las inundaciones. ¿La razón? Las zonas secas y compactas donde el suelo deja que la lluvia se deslice y fluya por la superficie en lugar de absorberla.

Según dijo Robert Henson, meteorólogo y escritor de Yale Climate Connections, a la agencia AP, en esta región montañosa el agua desciende rápidamente por colinas escarpadas hacia estrechas cuencas fluviales que se desbordan rápidamente.

Y, de manera similar, Hatim Sharif, hidrólogo de la Universidad de Texas en San Antonio, explicó a la agencia de noticias AFP que Hill Country se encuentra en una zona conocida como “el callejón de las inundaciones repentinas”. El aire cálido del golfo sube por el escarpe de Balcones –una línea de colinas abruptas y acantilados que se arquea hacia el suroeste desde Dallas–, se enfría y vierte torrentes sobre suelos finos que ceden rápidamente el paso al lecho rocoso.

Luego el agua de lluvia se canaliza a través de una densa red de arroyos. "El agua subirá (de nivel) muy, muy rápido, en cuestión de minutos o de horas", declaró Sharif.

También hubo un agravante: el área había sufrido una sequía, por lo que el agua corrió rápidamente por la tierra seca y dura. Eso hizo que fuera más peligrosa. “Una repentina oleada de lluvia como esa tiene más dificultades para ser absorbida”, dijo Brett Anderson, meteorólogo sénior de AccuWeather, a AP. “Sólo corre por encima. Es como hormigón”.

Relacionado TRT Global - Devastadoras inundaciones en Texas dejan 51 muertos y una veintena de menores sin rastro

Lluvias en el peor momento





Las inundaciones repentinas en Texas comenzaron en la madrugada del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, con una tormenta especialmente fuerte que en unas pocas horas lanzó 30 centímetros de lluvia. Eso equivale a un tercio del promedio de precipitaciones en todo un año.

Y esa cantidad de lluvia desbordó el río Guadalupe. Hacia las 3:00 a.m., hora local, un medidor situado cerca del campamento Mystic, en el condado de Hunt, indicaba que el torrente del río crecía casi 30 centímetros cada cinco minutos. Una hora y media después, su nivel aumentó a más de 6 metros, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés).

Para ese momento, la magnitud y fuerza que había adquirido el río Guadalupe eran suficientes para arrasar personas, vehículos, edificios y todo lo que encontrara a su paso.

La emergencia por las lluvias y las inundaciones repentinas se desató bajo la oscuridad de la madrugada, cuando la gran mayoría de personas en las zonas arrasadas dormía. Poco después de la 1:00 a.m., el NWS emitió una alerta, pero pocos los vieron. Tres horas después, la entidad lanzó una alerta urgente que mencionaba la posibilidad de daños catastróficos y una amenaza letal.

La falta de luz natural hizo que las vías de escape fueran difíciles de definir. A lo que se suma que en los campamentos de verano, muchos de ellos ubicados en el área, no permiten los teléfonos y la cobertura es irregular.

El número de víctimas sigue aumentando y el riesgo no termina



