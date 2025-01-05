A pesar de que Latinoamérica sólo aporta el 10% de las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial, el cambio climático ha provocado pérdidas a la región que superan el 2% de su PBI.

Ya en 2021, un informe de Naciones Unidas pronosticaba que el cambio climático se ensañaría con esta región si no se lograba detener, a nivel global, las emisiones de dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera. Los últimos años han demostrado que los fenómenos meteorológicos se han vuelto extremos en este lado del planeta, con huracanes que han alcanzado récords de intensidad y sequías, como las del Amazonas, cuyos registros son los peores en 50 años.

¿Peligra la cadena alimentaria?

Yara Suñé, ingeniera agrónoma, es productora rural en una granja del estado de Río Grande Sur, en Brasil, y su trabajo depende 100% de las vicisitudes climáticas. “Nosotros trabajamos con ganado que se alimenta íntegramente de pasto natural”, explica Suñé a TRT Español. “Dependemos totalmente del terreno donde viven las vacas y de las condiciones climáticas que lo determinan. Necesitan agua, sol y una buena tierra. Aquí vivimos de lo que producimos y, desde los últimos diez años, vemos cómo los pastos están desapareciendo, y con ellos la producción de animales también, por lo que la cadena alimentaria se ve afectada”.

No sólo sufren sequías de forma más habitual y de mayor duración e intensidad, sino que un reciente tornado afectó su granja, dejó cortes de luz y daños considerables al ganado, un fenómeno natural nunca antes visto en la zona.

“Los granjeros en el campo sufrimos más que la gente de la ciudad porque nosotros dependemos de la producción de leche y carne”, explica Yara. “Si los animales no tienen pastos ni agua suficiente, producen menos leche y engordan menos por lo que la cantidad de carne también se ve afectada. Con la disminución de la oferta, los precios suben y el ciclo de supervivencia afecta a todo el mundo”, añade.

Yara no tiene duda de que todo esto está provocado por el cambio climático. Lleva haciendo este trabajo 25 años y ha sido testigo de los cambios que se desencadenan cada temporada. Entre ellos, el hecho de que “la predicción meteorológica haya dejado de ser fiable porque el tiempo es mucho más cambiante que antes y eso acrecienta el problema para los granjeros y agricultores”, agrega Suñé.

“También ha subido la temperatura en esta zona, un grado Celsius durante los últimos diez años. Así es muy difícil preservar la cultura gaucha brasileña, que integra la naturaleza, la producción y la conservación de tierras y ganado, tanto de vacas como de caballos, algo muy importante para nosotros”.

Huracanes de una agresividad nunca vista

Cuando la mexicana Leticia García, de 77 años, llegó por primera vez a Acapulco pensó que estaba “en el paraíso”. “Mi marido, nuestros dos niños y yo vivíamos en Ciudad de México pero en cuanto podíamos nos íbamos a Acapulco a disfrutar de una casita que compramos hace 40 años y a la que me fui a vivir sola, de forma permanente, hace cinco años”, recuerda García.