El diseñador de videojuegos Sam Alfred es muy consciente del desafío que enfrenta al intentar crear un videojuego que tenga la crisis climática como tema central.

Las listas de los videojuegos más vendidos están llenas de títulos que promueven la destrucción y la violencia, en lugar de un compromiso constructivo con el medio ambiente.

Sin embargo, "Terra Nil", un videojuego de estrategia diseñado por Alfred y lanzado en marzo del año pasado, pone a los usuarios a cargo de reconstruir ecosistemas. Desde entonces ha atraído a 300.000 jugadores, según la publicación Devolver Digital.

"He perdido la cuenta de cuántas personas han descartado el juego o se han burlado de él por su naturaleza, porque es un juego que no se trata de dispararles a personas ni de un expansionismo desenfrenado", dijo Alfred.

"El medio ambiente es el punto central del juego. La idea era mostrar a los jugadores, a otros desarrolladores de videojuegos y a las personas en general que es posible crear un juego de estrategia sin explotar el medio ambiente", añadió.

Fiel a su palabra, este sudafricano de 30 años pide a los jugadores de Terra Nil que ayuden a descontaminar zonas radiactivas con girasoles y a salvar la Gran Barrera de Coral, entre otras tareas relacionadas con el clima.

Ahora bien, Alfred no es el primer diseñador que incluye un mensaje ambiental en sus juegos, ni tampoco el primero en recibir críticas por ello.

Polarización

En 2017, "Cities: Skylines", un juego de construcción de ciudades, introdujo su extensión "Green Cities", en la que los usuarios podían crear su metrópolis ideal incluyendo la contaminación y la gestión ambiental.

"Recuerdo que la extensión Green Cities fue algo que, sorprendentemente, polarizó a la audiencia", dijo Mariina Hallikainen, directora general de Colossal Order, el estudio finlandés que desarrolló el juego.

"Hubo comentarios de que ahora estábamos arruinando el videojuego al volverlo político", añadió.

El equipo detrás de la extensión Green Cities niega que hubiera un mensaje político explícito, al señalar que los jugadores podían elegir si hacían que su ciudad fuera ecológica o no.