Desde hace años, la energía solar es el faro del cambio energético a nivel mundial: es la fuente de generación de electricidad de más rápido crecimiento y la que aporta más del doble de la nueva electricidad generada, según un informe de 2024 del Global Electricity Rewiew de Ember, una empresa dedicada al impulso de la energía limpia.

En Latinoamérica, una región con un potencial enorme en este aspecto, la transformación comenzó hace 20 años, cuando las energías solar y eólica se convirtieron en el 70% de todas las renovables utilizadas para generar electricidad.

Y es que las ventajas de la aplicación de este tipo de energía son muchas, tanto en su contribución a la disminución de gases de efecto invernadero como en el ahorro de dinero para los usuarios, tanto en la mejora de la calidad del aire como en la creación de puestos de trabajo.

Cómo la energía solar puede cerrar brechas de desigualdad

“Las energías renovables tienen un enorme potencial para transformar la vida de las personas en América Latina, una región que tiene una riqueza natural inigualable para aprovechar el sol, el viento, el agua y otras fuentes renovables”, explica a TRT Español Camilo José Herrera, emprendedor social y embajador de Un litro de luz Colombia, una fundación que lleva tecnología solar a comunidades vulnerables.

“Estas energías no solo son sostenibles, sino también una herramienta clave para cerrar brechas de desigualdad, especialmente en zonas rurales donde las redes eléctricas tradicionales no llegan”, explica.

Camilo vive en Cali, Colombia, pero su trabajo tiene alcance en diversas regiones de América Latina y otros 36 países. La fundación que representa trabaja desde 2011 en la superación de la pobreza a través de tres herramientas clave para las comunidades: energía, internet e iluminación. Todo ello a través del uso de tecnología solar de bajo costo.

“El acceso a la energía solar hace que comunidades remotas tengan iluminación adecuada, acceso a la educación a través de tecnologías digitales y la posibilidad de emprender actividades productivas que mejoran su economía local”, añade Camilo. “Además, las energías renovables contribuyen a mitigar el impacto del cambio climático, lo que es esencial en una región tan vulnerable a sus efectos”.

En Colombia, al igual que en muchos países de la región, el acceso a la electricidad no es estable ya que alrededor del 10% de la población del país (aproximadamente 5 millones de personas) aún no tiene acceso a la electricidad. Los colombianos que viven en las zonas rurales son los que más sufren en cuanto al acceso a energía y otros servicios.

Para resolver este problema Camilo, con ayuda de la Fundación MyShelter, creó en junio de 2011, Un Litro de Luz Colombia, el primer programa de estas características implementado en Latinoamérica. Y lo hizo instalando una lámpara solar en una casa en el distrito de Boyacá, aproximadamente a 200 kilómetros de la capital, Bogotá.

Más tarde lanzó un proyecto piloto en Bogotá, con el que instaló lámparas solares en Ciudad Bolívar. En ese mismo año, el proyecto implementó lámparas solares para 800 familias en la ciudad de Cali. Trabajando junto a la comunidad, el gobierno y cientos de voluntarios, Un Litro de Luz Colombia ya ha iluminado a más de 4.000 viviendas, en 14 ciudades del país.

Energía limpia e inclusión social