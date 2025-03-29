Córdoba, Argentina - De las casi 175 millones de hectáreas dedicadas a actividades agropecuarias en Argentina, tan solo un 2,2% utilizan métodos orgánicos, agroecológicos o biodinámicos. Un número pequeño pero que engloba un universo de 5200 establecimientos y 3,9 millones de hectáreas que, según el Censo Nacional Agropecuario del 2018, no utilizan agroquímicos o semillas genéticamente modificadas. Y a pesar de lo que digan las cifras, es una tendencia que no para de crecer.

De esos establecimientos, 2500 se enfocan en producciones orgánicas destinadas a exportación, siendo EE.UU y la Unión Europea los principales destinos.

Los restantes son producciones agroecológicas, la mayoría emprendimientos de agricultura familiar. Sin empleados y no siempre siendo dueños de la tierra.

La agroecología es una de las principales banderas de la Vía Campesina , un movimiento internacional nacido a principios de los noventa que agrupa a los sectores populares campesinos de 81 países. No solo se trata de un método de cultivo, sino, sobre todo, de una práctica con eje en lo colectivo y los saberes ancestrales. Buscando la protección del medio ambiente, la salud, el trabajo digno, el comercio justo, la solidaridad y la soberanía alimentaria de los pueblos.

La resistencia ecológica que nació en Córdoba

En Córdoba, a 800 kilómetros de Buenos Aires, el movimiento agroecológico comenzó una década atrás, al compás de movilizaciones populares contra la instalación de una planta semillera de la empresa estadounidense Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, en el cinturón verde de la ciudad. Por entonces, cientos de personas provenientes de movimientos sociales, agricultores y vecinos impidieron que se instalara la que iba a ser una de las plantas semilleras más grandes del mundo. Se oponían a los posibles problemas de contaminación que la planta iba a generar con sus procesos, y sobre todo, a lo que Monsanto representaba: una consolidación absoluta del modelo de agricultura química.

Aunque la planta semillera finalmente no se instaló en la localidad de Malvinas Argentinas, el modelo de agricultura química continuó dominando el agro argentino. Una victoria a medias, es cierto, pero dio nacimiento a mesas de trabajo, ferias de productores, intercambios de semillas, conocimientos y experiencias de otra forma de hacer las cosas, sin químicos ni recetas.

Mucho más que una elección comercial

En ese camino de resistencia, durante la primera Feria Agroecológica de Córdoba, se conocieron Ivan Fernández, productor de fideos secos agroecológicos, y Rosa Tolaba y su familia, conocidas como “Las Rositas” productoras de hortalizas hace una década.

Fernández y Tolaba integran hoy Macollando, una cooperativa de productores agroecológicos, donde han establecido canales de distribución y comercialización por fuera de las tradicionales ferias de productores pero también por fuera del mercado central, donde tienen que adaptarse a los ajustados márgenes que impone el mercado para los productores de baja escala.

“Para los productores, optar por la agroecología es mucho más que una elección comercial, es una opción distinta de vida, porque cambia la forma de producir, pero también cambian los circuitos de comercialización y vínculos sociales”, cuenta Fernández a TRT Español, mientras pesa cajones cargados de zapallitos y repollos antes de subirlos a una vieja camioneta Peugeot rumbo a los puntos de distribución.

“Durante años desde el movimiento agroecológico tuvo mucho apoyo la idea de prohibición del uso de agroquímicos, especialmente en los cultivos aledaños a centros urbanos que es donde más se dan los conflictos”, explica Fernández. “Lo que vimos es que en los lugares donde se prohíben los campos dedicados a cultivos terminan en manos de especuladores inmobiliarios y se convierten cultivos en barrios privados. Entonces nos dimos cuenta que lo mejor que se puede hacer viene de la difusión y acompañar a los productores a comparar las ventajas de la agroecología respecto al modelo químico”.

De aprendiz a maestra agroecológica

Aunque nació en Santa Fé hace 73 años y vive en Córdoba hace casi treinta, Rosa Tolaba todavía habla con cadencia boliviana que heredó de sus padres y profundizó durante sus años en Bolivia, donde nacieron sus hijos. Históricamente la comunidad boliviana en Argentina ha estado vinculada a la producciones agropecuarias.

Junto a su marido e hijos, Tolaba se pasó casi toda la vida siendo “mediera”, una figura común en la producción de hortalizas. Los medieros son agricultores sin capital ni tierra que trabajan tierras ajenas y que idealmente, como indica la palabra, van a medias con la producción, algo que en la práctica sucede poco. Los campesinos generalmente se llevan un tercio de la producción o menos.