Las voces de alarma por la brutalidad de los actos de Israel en Gaza se intensifican. Solo este jueves, dos reconocidas organizaciones humanitarias, Médicos sin Fronteras y Human Rights Watch, publicaron, cada una, desgarradores informes sobre el sufrimiento de los palestinos en el enclave asediado. Y las acusaciones no son menores: “limpieza étnica” y “actos de genocidio”.

El reporte de Médicos Sin Fronteras (MSF), que documenta los 14 meses que lleva la ofensiva israelí, asegura que hay “señales claras de limpieza étnica”. Además, sostiene que el asedio sobre Gaza ha reducido drásticamente la ayuda humanitaria, con tan solo 37 camiones autorizados al día en octubre de 2024, frente a los 500 que había antes del 7 de octubre de 2023.

"Estamos viendo señales claras de limpieza étnica, ya que los palestinos son desplazados a la fuerza, atrapados y bombardeados", dijo Christopher Lockyear, secretario general de MSF. "La gente en Gaza está luchando por sobrevivir a condiciones apocalípticas, pero ningún lugar es seguro, nadie se salva y no hay salida de este enclave destrozado", añadió.

El norte de Gaza, en especial el campamento de Yabalia, sufre una ofensiva "extremadamente violenta" desde principios de octubre, sostiene el informe de la organización.

"Lo que nuestros equipos médicos han presenciado sobre el terreno a lo largo de este conflicto es coherente con las descripciones proporcionadas por un número cada vez mayor de expertos legales y organizaciones que concluyen que se está produciendo un genocidio en Gaza", completó Lockyear.

El informe de MSF, titulado "Gaza: la vida en una trampa mortal", registró al menos 41 ataques contra el personal de la organización, incluidos bombardeos contra instalaciones de salud y fuego directo contra convoyes humanitarios. También indicó que la ONG fue forzada a evacuar hospitales y centros de salud en al menos 17 ocasiones.

En esa línea, denunció el bloqueo de las evacuaciones médicas, pues Israel ha autorizado solo el 1,6% de las solicitudes entre mayo y septiembre de 2024. Y a eso se suma la rápida propagación de enfermedades que pudieron constatar los equipos de MSF, en una población que había sido desplazada en un 90% y que vivía en condiciones miserables.

De ahí que el reporte se haya unido a los llamados para un alto el fuego inmediato y el levantamiento del asedio con el objetivo de permitir la entrega masiva de ayuda humanitaria. Por eso, pidió a "los estados, en especial los aliados más cercanos de Israel, a que pongan fin a su apoyo incondicional a Israel y cumplan con su obligación de prevenir el genocidio en Gaza".

Privación del agua en Gaza por parte de Israel es un “acto de genocidio”

Por su parte, el informe de Human Rights Watch (HRW) acusa a Israel de matar a miles de palestinos en Gaza al negarles agua potable, lo que, enfatiza la organización, equivale legalmente a actos de genocidio y exterminio.

El reporte de 184 páginas detalla que el gobierno israelí ha detenido el suministro de agua para Gaza, ha cortado la electricidad y ha restringido el combustible, lo que ha impedido el uso de las instalaciones de agua y de saneamiento en el enclave. Como resultado, los palestinos allí solo tienen acceso a unos pocos litros al día en muchas zonas, muy por debajo del umbral de 15 litros para la supervivencia, según el grupo.

"Lo que hemos descubierto es que el Gobierno de Israel está matando intencionalmente a palestinos en Gaza al negarles el agua que necesitan para sobrevivir", dijo Lama Fakih, director de HRW para Oriente Medio, en una conferencia de prensa.

"Esta política, infligida como parte de la matanza masiva de civiles palestinos en Gaza, significa que las autoridades israelíes han cometido el crimen contra la humanidad del exterminio, que se está llevando a cabo actualmente. Esta política también equivale a un 'acto de genocidio' según la Convención sobre el Genocidio de 1948", condenó HRW en su informe de este jueves.