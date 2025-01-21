En medio de la devastación, las secuelas y el sufrimiento que dejaron los más de 15 meses de ofensiva israelí contra Gaza, la ONU confirmó que más de 900 camiones cargados de ayuda humanitaria entraron este lunes al enclave.
"La ayuda humanitaria sigue entrando a Gaza en el marco del aumento previsto para los supervivientes. Hoy ingresaron en Gaza 915 camiones, según la información recibida de las autoridades israelíes y de los garantes del acuerdo de alto el fuego", entre los que se encuentran Qatar, Egipto, Estados Unidos, indicó la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés).
Este domingo, en el primer día del alto el fuego logrado entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás, la ONU anunció la llegada de 630 camiones, 300 de ellos destinados al norte de Gaza. Se trata de un momento en que los dos millones de habitantes del territorio se enfrentan a una situación humanitaria catastrófica.
Justamente, durante meses, la ONU denunció los obstáculos a la entrada y distribución de ayuda humanitaria desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza el 7 de octubre de 2023.
Liberaciones de más palestinos
Se espera que Israel libere a 200 prisioneros palestinos, incluidos aquellos que cumplen cadena perpetua y sentencias de alto nivel, a cambio de cuatro mujeres soldados israelíes, que serán entregadas esta semana, informó un funcionario de Hamás.
Nader Fakhouri, funcionario de prensa, explicó que "la segunda parte de la primera fase del acuerdo” con “la ocupación israelí” comenzará el sábado 25 de enero. "El sábado, la resistencia anunciará los nombres de los prisioneros israelíes que serán liberados y, a cambio, la ocupación (israelí) proporcionará una lista de prisioneros palestinos que serán liberados", agregó.
Según Fakhouri, "basándose en estas dos listas, la implementación real tendrá lugar el domingo 26 de enero, con la liberación de prisioneros palestinos y el manejo de prisioneros israelíes".
Hamás denuncia la “barbarie y el fascismo” de Israel por estado de prisioneros
Ahora bien, en otro comunicado, Hamás afirmó que las condiciones de salud de los prisioneros palestinos liberados reflejan la "barbarie y el fascismo" de Israel.
Tel Aviv dejó en libertad este domingo a 90 prisioneros palestinos, que se reportó eran en su totalidad mujeres y niños, de la prisión de Ofer, al oeste de Ramala. Esta liberación ocurrió después de que Hamás entregara a tres rehenes israelíes, en el marco del acuerdo.
"Las imágenes de las tres rehenes mostraron que estaban en plena salud física y psicológica, en contraste con nuestros prisioneros, cuyo aspecto evidenciaba signos de abandono y agotamiento", destacó Hamás en un comunicado.
"Esto ilustra vívidamente la gran diferencia entre los valores y la ética de la resistencia y la barbarie y el fascismo de la ocupación", añadió. "La masiva participación de nuestro pueblo para recibir a los prisioneros liberados, a pesar de las medidas represivas de la ocupación, es una declaración de desafío y una expresión de su sed de libertad y de la liberación de su tierra y sitios sagrados", agregó el grupo.
El domingo, las familias de los prisioneros palestinos se reunieron cerca de la prisión de Ofer para recibir a sus seres queridos. El ejército israelí lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.
El acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros entró en vigor el domingo, suspendiendo así la brutal ofensiva genocida de Israel contra Gaza. El acuerdo de tres fases incluye un intercambio de prisioneros y una calma sostenida, con el objetivo de lograr una tregua permanente y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.
Gaza "resurgirá" de la destrucción israelí
Este lunes, Hamás señaló que Gaza y su pueblo "resurgirán" de la devastación causada por los incesantes bombardeos de Israel, y que reconstruirán el territorio. "Gaza, con su gran pueblo y su resistencia, resurgirá para reconstruir lo que la ocupación ha destruido", dijo el grupo de resistencia en un comunicado.
Hamás también prometió "continuar firme en el camino hasta que la ocupación sea derrotada y se establezca un Estado palestino". "En 471 días, los crímenes sistemáticos de la ocupación no han logrado disuadir a nuestro pueblo y a su valiente resistencia de aferrarse a la tierra y hacer frente a la agresión", agregó.
Trump se muestra escéptico ante el alto el fuego entre Israel y Hamás
El nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó su escepticismo sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza, cuando se le preguntó si estaba seguro de que se implementarían las tres fases del acuerdo.
En declaraciones a los periodistas desde la Casa Blanca, Trump dijo que el enclave bloqueado parecía "un sitio de demolición masiva" y que tenía que ser reconstruido de una manera diferente.
"Gaza es interesante. Es un lugar estupendo. Está junto al mar. El mejor clima. Todo es bueno. Es como si se pudieran hacer cosas hermosas allí", aseveró, y a la pregunta de si contribuirá a su reconstrucción dijo: "Podría ser"
También dijo que creía que Hamás estaba “muy” débil.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó este lunes a Trump por su investidura, asegurando que espera trabajar con él para lograr "el retorno de los rehenes restantes, destruir las capacidades militares y el mandato político de Hamás en Gaza y asegurarse de que el enclave nunca vuelva a ser una amenaza para Israel".
Francotirador israelí mata a un niño palestino en Gaza
Un francotirador israelí mató a tiros a un niño palestino el lunes e hirió a otro en el centro de Rafah, en el sur de Gaza, en medio del acuerdo de alto el fuego, según la agencia de noticias palestina Wafa.
El niño, Zakaria Hamid Yahya Barbakh, murió cerca de la plaza Al-Awda en el centro de Rafah, cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego. Otro niño resultó herido mientras intentaba recuperar el cuerpo de Zakaria, dijo la agencia.
Dos palestinos, incluido un niño, murieron y otros nueve, entre ellos niños, resultaron heridos anteriormente por disparos israelíes en Rafah, según los informes.
Fuentes dijeron a la agencia de noticias Anadolu que los tanques israelíes violaron una zona de amortiguación y abrieron fuego contra civiles. Las fuentes dijeron que el ejército avanzó 850 metros en el área, excediendo el límite acordado de 700 metros descrito en el acuerdo de alto el fuego.
El lunes por la mañana, una fuente médica del Hospital Europeo de Gaza en Jan Yunis informó de que tres palestinos resultaron heridos cuando un avión no tripulado israelí dejó caer un artefacto explosivo cerca de sus casas en el este de Rafah.
Los testigos confirmaron que las fuerzas israelíes estacionadas a lo largo de la frontera oriental de Rafah han estado impidiendo que los residentes se acerquen a la zona de amortiguación, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego.
Los palestinos desplazados comenzaron a regresar a Rafah el domingo tras la ofensiva terrestre del ejército israelí, que comenzó el 6 de mayo.
Casi 47.000 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, durante la ofensiva que Israel lanzó contra Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Además, al menos más de 110.700 personas han sufrido heridas. Sin embargo, diversas investigaciones indican que las cifras de víctimas podrían ser muchísimo mayores.
En noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Israel también se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones contra el enclave.