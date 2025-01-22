Suecia no apoyará a los grupos terroristas YPG, PYD ni FETO "de ninguna manera", dijo la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Maria Malmer Stenergard.

"Hemos expresado que no apoyaremos de ninguna manera a las organizaciones a las que Türkiye se refiere como YPG, PYD y FETO", señaló Stenergard en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, en Ankara este martes.

La ministra también destacó el compromiso de Suecia con la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. Describió la reunión con Fidan como el comienzo de una nueva etapa en las relaciones bilaterales, haciendo hincapié en una cooperación más estrecha como aliados.

El ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strommer, hizo eco del compromiso de reforzar los lazos en materia de seguridad. “Hemos acordado acelerar nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo y el crimen organizado fortaleciendo aún más nuestra cooperación en estas áreas”, dijo. Y añadió que esto se trata de una prioridad clave para el gobierno de Suecia.

Fortalecimiento de la cooperación