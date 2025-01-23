Murhaf Abu Qasra, ministro de Defensa del nuevo gobierno de Siria, afirmó desde Damasco que las relaciones con Türkiye serán "excelentes".

Al señalar que mantendrán diálogos con países de Oriente y Occidente para equipar al ejército nacional, Abu Qasra declaró a los medios de comunicación que se continúa evaluando con Ankara la presencia de las Fuerzas Armadas de Türkiye en Siria.

Respecto al grupo terrorista PKK/YPG, el ministro sostuvo que la organización terrorista "debe disolverse antes de la Conferencia de Diálogo Nacional".

Cuando se le preguntó sobre la posición del PKK/YPG respecto a la disolución de los grupos armados y su integración bajo el Ministerio de Defensa, Abu Qasra afirmó: "Las negociaciones están en curso. Estamos preparados para cualquier escenario".

Y refiriéndose a la afirmación de los terroristas del PKK/YPG de que "hay 10.000 combatientes de Daesh" en sus prisiones, Abu Qasra indicó que estiman que el número real es de 2.500.

Retorno de oficiales que abandonaron el ejército

Abu Qasra señaló que se han llevado a cabo reuniones con más de 70 grupos diferentes, incluyendo el Ejército Nacional Sirio, facciones militares en el sur de Siria y el Ejército Sirio Libre, con base en al Tanf.

"Todos mostraron una actitud positiva hacia nuestra visión de unificar a las fuerzas bajo el paraguas del Ministerio de Defensa", destacó Abu Qasra. Y enfatizó en que no considera apropiado que los grupos militares operen en bloques separados.

También informó que en el ministerio se ha formado un comité de 10 comandantes de alto rango que revisará la estructura del ejército. En esa línea agregó que la transferencia de comandantes que abandonaron el ejército sirio previamente se completará en un plazo de dos meses.

“El número de comandantes que abandonaron el ejército en el noroeste de Siria, los que dejaron el ejército al inicio de 2011 y trabajaron con grupos de oposición, y los oficiales en el extranjero, oscila entre 6.400 y 7.000”, afirmó Abu Qasra.

Abu Qasra además expresó su deseo de comprarle a Türkiye maquinaria y equipos de eliminación de minas, con el objetivo de despejar los terrenos que el régimen derrocado de Assad en Siria sembró con estos explosivos.

En este contexto, destacó la importancia de fortalecer la relación entre la sociedad y el ejército subrayando que "para reparar la brecha” entre ellos “el deber del ejército será proteger la patria y al pueblo”.