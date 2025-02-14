Los medios en América Latina, más allá de su ideología, no advierten –o prefieren no advertir– a su público sobre la influencia y la promoción oculta de la Hasbara. Esta técnica, que significa "explicación" en hebreo, es un estrategia para impulsar políticas proisraelíes.

Esta omisión mediática, tal vez por falta de un chequeo periodístico serio o una decisión editorial, oculta a los lectores y televidentes la participación de Ben-Tasgal en la promoción de cursos de Hasbara en su rol de director de Hatzad Hasheni, un ‘think tank’ proisraelí y medio de comunicación conocido como ‘La Cara de la Verdad’ (En hebreo, no obstante, Hatzad Hasheni se podría también traducir como "la segunda cara").

Fundada en 2010 por la Confederación Latinoamericana Macabi y líderes de Macabi, la organización afirma que su objetivo es contrarrestar la "desinformación" proveniente de países e individuos antisemitas en más de 20 países. Sin embargo, presenta a quienes critican a Israel como "judíos que se odian a sí mismos" o directamente antisemitas.

Estos cursos de Hasbara, dirigidos por Ben-Tasgal, dan herramientas discursivas para responder a las acusaciones de que Israel es un Estado de apartheid, o a defender los derechos de los judíos sobre la tierra.

Al parecer, este ‘think tank’ ha logrado disolver las líneas editoriales que separan el periodismo objetivo de una defensa a ultranza de los mensajes patrocinados por el estado de Israel. Desde su sitio web, defiende las acciones militares israelíes, critica el liderazgo palestino y minimiza o descarta las graves violaciones de derechos humanos contra los palestinos con el fin de moldear la opinión pública global.

El discurso de Ben-Tasgal va aún más lejos y refleja las relaciones de Israel con América Latina. Alguna vez, estos lazos fueron diversos de acuerdo al largo espectro político de la región. Hoy, sin embargo, están alineados con los gobiernos de derecha de América Latina. Esta dinámica involucra estrechos vínculos con líderes populistas como el presidente argentino Javier Milei, con una retórica antiizquierdista, el apoyo a la política exterior israelí y una firme oposición a Irán.

"Las comunidades judías de los países latinoamericanos muestran una cohesión impresionante y una posición firme frente a las políticas de la izquierda política y antisionista que eleva su rostro en varios países del continente”, apunta Ben-Tasgal en su libro “300 Preguntas en 300 Palabras: Mitos y Realidades sobre el Conflicto Israelí-Palestino”, un texto que Project Nemesis califica como "propaganda", donde presenta la solidaridad palestina como "antisemitismo" y una tendencia a erradicar a nivel mundial.

“Sin embargo, se debe seguir fortaleciendo la resiliencia de la comunidad y es preciso continuar reportando los actos de odio en el terreno”, continúa en el libro. “Por lo tanto, debemos aprender sobre el antisemitismo, sus motivos, comprender cómo se usa y, especialmente, cómo combatirlo y detener a quienes lo impulsan".

Otro aspecto que tampoco se puede negar es su cuenta activa en X, en la que la mayoría de las personas que sigue tienen un alto arraigo proisraelí: desde perfiles de sionistas extremos, hasta la cuenta oficial del estado de Israel en español.

¿Posible filtración?

Según el canal turco TGRT News, se alega que a fines de noviembre un grupo de activistas bajo el nombre "Handala", inspirado en el dibujo y símbolo de resistencia palestina, obtuvo datos gracias a un hackeo con los nombres de más de 35.000 supuestos espías al servicio de Israel. El grupo divulgó esta información a través de un canal de Telegram a fines de noviembre de 2024, actuando para vengar la muerte del exlíder del grupo de resistencia Hamás, Yahya Sinwar. Y dentro de esa lista estaría el "experto" en Oriente Medio Ben-Tasgal

Según la agencia de noticias con sede en EE.UU, United Press International (UPI), el grupo estaba presente de manera oculta en la red de Silicom, una compañía israelí que Handala alega está operada por la Unidad 8200 del Mossad. Afirman que tenían un "papel activo" en lo que dicen son "todos los asesinatos y crímenes de los meses recientes."

También informó que Handala posiblemente ha infiltrado otras instituciones israelíes, como Shin Bet, el Centro de Investigación Nuclear Soreq y los correos electrónicos de Benny Gantz, el exministro de Defensa de Israel.

Aunque la filtración no está comprobada, se sabe que, en el pasado, funcionarios de inteligencia israelíes han sido vinculados a operaciones encubiertas, como el último caso conocido en Líbano con los localizadores electrónicos o bípers.

Entonces, ¿cumple el argentino Ben-Tasgal funciones al servicio de la narrativa del estado de Israel? TRT Español se puso en contacto con él, pero Ben-Tasgal rechazó la oportunidad de responder algunas preguntas al respecto. Sin embargo, esta filtración que tuvo eco en pocos medios pone en tela de juicio, por primera vez, el perfil hasta ahora indiscutido de Ben-Tasgal.