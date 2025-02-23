ORIENTE MEDIO
2 MIN DE LECTURA
Bombardeos de Israel impactan varias zonas de frontera entre Siria y Líbano
Esta es la segunda vez en menos de 48 horas que el Ejército de Israel anuncia ataques aéreos en la región fronteriza de Siria y Líbano.
Bombardeos de Israel impactan varias zonas de frontera entre Siria y Líbano
Las fuerzas israelíes alegaron que los lugares bombardeados estaban siendo utilizadas para transferencias de armas al grupo libanés Hezbollah. Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive
23 de febrero de 2025

El Ejército de Israel afirmó que lanzó ataques aéreos en varias zonas a lo largo de la frontera entre Siria y Líbano, alegando que los lugares estaban siendo utilizados para transferencias de armas al grubo libanés Hezbollah.

"La fuerza aérea realizó una operación contra los corredores de transporte en la frontera entre Siria y el Líbano hace poco, los cuales Hezbollah supuestamente está utilizando para transferir armamento al Líbano", dijo el ejército israelí en un comunicado este sábado.

Además, afirmó que tales esfuerzos de contrabando "son una flagrante violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano".

RelacionadoIsrael ataca fuerzas de paz de ONU en Líbano y desata condena internacional

Esta es la segunda vez en menos de 48 horas que Israel ha anunciado ataques aéreos en la región fronteriza.

Por el momento, no ha habido una respuesta oficial inmediata de las autoridades libanesas o sirias con respecto al ataque.

Recomendados

Ocupación de los Altos del Golán

Desde la caída del régimen de Bashar al Assad en Siria el 8 de diciembre de 2024, Israel ha intensificado los ataques aéreos contra posiciones militares sirias.

Además, ha ampliado su ocupación de los Altos del Golán al apoderarse de la zona desmilitarizada y del monte Hermón, acciones que violan el acuerdo de retirada de 1974 con Siria.

RelacionadoLas incursiones de Israel a Líbano: una historia de sangre y destrucción

Los recientes avances militares de Israel en los Altos del Golán ocupados han desatado la condena de las Naciones Unidas y de varias naciones árabes.

Tel Aviv ocupó ilegalmente los Altos del Golán en 1967 y los anexó unilateralmente en 1981. A excepción de Estados Unidos, la invasión no fue reconocida por la comunidad internacional.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar