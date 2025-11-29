El papa León XIV, jefe del Estado Vaticano, visitó el sábado la histórica Mezquita de Sultanahmet como parte de su visita oficial a Türkiye.
Acompañado por su delegación, el pontífice recorrió la mezquita, conocida por ser la primera mezquita otomana con seis minaretes.
El ministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, el muftí de Estambul, Emrullah Tuncel, y personal del recinto participaron en la visita.
El muecín Asgin Musa Tunca ofreció al papa León XIV detalles sobre la arquitectura y la relevancia histórica del lugar.
El papa llegó a Türkiye el jueves pasado en lo que constituye su primer viaje oficial al extranjero, invitado por el presidente Recep Tayyip Erdogan. A su llegada, destacó la importancia de la paz global y expresó su deseo de que su visita contribuya a subrayar su valor para el mundo.
El pontífice fue recibido en el aeropuerto de la capital, Ankara, por el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, y otros funcionarios.
En la comitiva papal también viajaron altos cargos del Vaticano, incluidos el cardenal Pietro Parolin y el arzobispo Paul Richard Gallagher.