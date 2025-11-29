TÜRKİYE
1 min de lectura
El papa León XIV visita la Mezquita de Sultanahmet en Estambul
El pontífice recorrió la icónica mezquita otomana acompañado por autoridades turcas.
El papa León XIV visita la Mezquita de Sultanahmet en Estambul
El muecín Asgin Musa Tunca proporcionó al papa León XIV información sobre la arquitectura y la importancia histórica de la mezquita. / AA
29 de noviembre de 2025

El papa León XIV, jefe del Estado Vaticano, visitó el sábado la histórica Mezquita de Sultanahmet como parte de su visita oficial a Türkiye.

Acompañado por su delegación, el pontífice recorrió la mezquita, conocida por ser la primera mezquita otomana con seis minaretes.

El ministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, el muftí de Estambul, Emrullah Tuncel, y personal del recinto participaron en la visita.

RECOMENDADOS

El muecín Asgin Musa Tunca ofreció al papa León XIV detalles sobre la arquitectura y la relevancia histórica del lugar.

El papa llegó a Türkiye el jueves pasado en lo que constituye su primer viaje oficial al extranjero, invitado por el presidente Recep Tayyip Erdogan. A su llegada, destacó la importancia de la paz global y expresó su deseo de que su visita contribuya a subrayar su valor para el mundo.

El pontífice fue recibido en el aeropuerto de la capital, Ankara, por el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, y otros funcionarios.

En la comitiva papal también viajaron altos cargos del Vaticano, incluidos el cardenal Pietro Parolin y el arzobispo Paul Richard Gallagher.

FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas
Trump amenaza a Petro con que "será el siguiente" y el colombiano le dice que está "desinformado"