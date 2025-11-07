Ante la pérdida de su hegemonía global y la consolidación de potencias emergentes como China, Rusia e India, Washington ha optado por reactivar su política imperial basada en la coerción, las amenazas y la imposición del caos como método de control regional.

Lo que estamos presenciando no es diplomacia, sino más bien la diplomacia de la no-diplomacia: una política exterior sostenida por el engaño, el chantaje y la manipulación mediática.

Washington ha justificado sus acciones a través de narrativas de “defensa de la democracia” o “lucha contra el narcotráfico”. Sin embargo, detrás de estos discursos están los verdaderos intereses: el control sobre recursos estratégicos como el petróleo, el oro, el cobre, el gas y el litio, y el mantenimiento de su influencia en América Latina, una región que históricamente ha considerado como su “patio trasero”.

Venezuela está en el centro de esta disputa. Sus vastas reservas de petróleo, junto con la riqueza mineral del Arco Minero del Orinoco, los yacimientos de oro del Escudo Guayanés y los inmensos recursos hídricos del Amazonas, están a la cabeza de las prioridades para el capital transnacional.

Así que la agresión no es ideológica, sino económica y geoestratégica.

De manera similar, el interés de Estados Unidos en controlar Guyana –una nación rica en recursos de gas y petróleo y actualmente involucrada en una disputa territorial con Venezuela – sirve a su objetivo de cercar a Caracas, y consolidar un corredor energético y militar de dominación a través del norte de Sudamérica.

Esta ofensiva se complementa con el reposicionamiento militar y político en Colombia, un país de importancia estratégica para los intereses de Washington.

Desde el lanzamiento del Plan Colombia, que ya cumple 25 años, se ha consolidado un modelo de subordinación estructural en materia de seguridad, inteligencia y doctrina militar.

Bajo el pretexto de “cooperación antidrogas”, Estados Unidos estableció una vasta red de control territorial, logístico y político, que hoy le sirve como plataforma para su estrategia más amplia de contención hacia el sur: dominar el Caribe, la Amazonía y los flujos energéticos de la región.

También es importante destacar el papel de Brasil, un país cada vez más cercado y presionado bajo la misma narrativa de “lucha contra el narcotráfico”.

Una vez más, estamos presenciando cómo el caos es deliberadamente provocado y sostenido a través de esta retórica para justificar la intervención.

La agresividad estadounidense se expresa además en la expansión de bases militares, operaciones encubiertas y campañas de desinformación.

A esto debe añadirse el respaldo a gobiernos complacientes y la desestabilización de aquellos que persiguen un camino autónomo.

Lo vemos claramente en Ecuador, Perú, Argentina y Chile, países donde Washington ha reafirmado su influencia a través de alianzas con élites políticas y empresariales locales, difundiendo el caos como medio de dominación.

Relacionado TRT Español - Cómo las operaciones militares de Trump en América Latina disparan el sentimiento antiestadounidense

Para Estados Unidos, la inestabilidad no es un problema sino una herramienta funcional para justificar la intervención y perpetuar el control.