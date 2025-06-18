Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, calificó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de ser "la mayor amenaza" para Oriente Medio, en una conversación telefónica este martes con el jeque Tamim bin Hamad al Thani, emir de Qatar, según informó la Dirección de Comunicaciones turca.

De acuerdo al comunicado, Erdogan afirmó que "continuará sus esfuerzos para poner fin a la espiral de violencia, y que Netanyahu ha demostrado una vez más que es la mayor amenaza para la seguridad de la región”. Ambos líderes abordaron el conflicto en curso entre Israel e Irán, las relaciones bilaterales y asuntos regionales.

Relacionado TRT Global - Türkiye, listo para ayudar a desescalar conflicto Israel-Irán, mientras llama a diplomacia: Erdogan

El mandatario turco también afirmó que Ankara ha mantenido intensos contactos diplomáticos sobre el conflicto que comenzó tras los ataques de Tel Aviv contra Teherán.

Añadió que las agresiones israelíes no deben eclipsar la crisis humanitaria y el genocidio que sufre Gaza, y que no se debe permitir que estos acontecimientos se extiendan también a Siria.

Parlamento de Türkiye condena los ataques contra Irán





Por su parte, el Parlamento de Türkiye adoptó por unanimidad una moción que condena los continuos ataques de Israel contra Irán, el genocidio de Netanyahu en Gaza y sus acciones regionales más amplias.