Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, calificó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de ser "la mayor amenaza" para Oriente Medio, en una conversación telefónica este martes con el jeque Tamim bin Hamad al Thani, emir de Qatar, según informó la Dirección de Comunicaciones turca.
De acuerdo al comunicado, Erdogan afirmó que "continuará sus esfuerzos para poner fin a la espiral de violencia, y que Netanyahu ha demostrado una vez más que es la mayor amenaza para la seguridad de la región”. Ambos líderes abordaron el conflicto en curso entre Israel e Irán, las relaciones bilaterales y asuntos regionales.
El mandatario turco también afirmó que Ankara ha mantenido intensos contactos diplomáticos sobre el conflicto que comenzó tras los ataques de Tel Aviv contra Teherán.
Añadió que las agresiones israelíes no deben eclipsar la crisis humanitaria y el genocidio que sufre Gaza, y que no se debe permitir que estos acontecimientos se extiendan también a Siria.
Parlamento de Türkiye condena los ataques contra Irán
Por su parte, el Parlamento de Türkiye adoptó por unanimidad una moción que condena los continuos ataques de Israel contra Irán, el genocidio de Netanyahu en Gaza y sus acciones regionales más amplias.
Según un comunicado, publicado en el Boletín Oficial este miércoles, los legisladores denunciaron los ataques de Tel Aviv contra Teherán, catalogándolos de "provocadores y amenazantes". Además, advirtieron que estas agresiones amenazan con arrastrar a la región a una guerra más amplia.
"Condenamos enérgicamente los ataques de Israel contra Irán y el genocidio que ha perpetrado contra el pueblo de Gaza", sostuvo la moción.
En esa línea, continuó la declaración, los legisladores acusaron al régimen israelí de cometer "crímenes de lesa humanidad" a lo largo de décadas de ocupación, violencia sistemática y recientes bombardeos, que han causado miles de muertes en Gaza.
La Gran Asamblea Nacional de Türkiye afirmó que apoyaría a los pueblos inocentes de la región y respaldaría los esfuerzos para construir una paz duradera mediante la diplomacia.
El Parlamento además instó a las instituciones internacionales y a los gobiernos a que rompieran su silencio, pidiéndoles asumir su "responsabilidad legal y diplomática" ante lo que describió como violencia respaldada por el Estado.
La moción, adoptada el 17 de junio y dirigida a las Naciones Unidas, afirmaba que Türkiye seguiría apoyando los esfuerzos por la paz, la estabilidad y la justicia en Oriente Medio.