En el marco de los esfuerzos por alcanzar la paz en la ofensiva entre Ucrania y Rusia, Moscú agradeció este jueves a Türkiye por ofrecerse como sede para conversaciones con Kiev. Tras resaltar la importancia de la disposición de Ankara, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, señaló que cualquier formato de negociación es válido si permite avanzar en soluciones políticas, diplomáticas o humanitarias que generen resultados concretos.

“Siempre valoramos las iniciativas provenientes de países que ofrecen sus sedes para el proceso de negociación o que desarrollan sus mecanismos, modelos y conceptos sobre cómo podría hacerse esto”, indicó Zakharova.

Türkiye ha ofrecido en varias ocasiones ser anfitrión de estas negociaciones, y es uno de los pocos países que realmente lo ha hecho durante los cuatro años de conflicto.

Zakharova indicó que Rusia siempre ha participado en los contactos por el bien de la población, para resolver problemas humanitarios y avanzar hacia la paz, pero alegó que Ucrania no ha tenido una postura positiva. Añadió que Moscú considera que las rondas de Estambul “fueron saboteadas por Kiev”. “Todas nuestras últimas propuestas se han estancado de su lado. Una vez más, al declarar sus intenciones, hicieron exactamente lo contrario o, mejor dicho, no hicieron nada en absoluto”, dijo.

No obstante, subrayó que Moscú siempre expresó su agradecimiento a Türkiye: “Estamos especialmente agradecidos con la parte turca por su hospitalidad y su disposición a ofrecerse como sede para las negociaciones entre Rusia y Ucrania”.

Zakharova señaló que, desde julio, Ucrania ha pausado las negociaciones y no ha respondido a las propuestas de Moscú, incluida la formación de tres grupos de trabajo sobre asuntos políticos, militares y humanitarios. “Tampoco han respondido a la propuesta de elevar el nivel de la delegación”, concluyó.