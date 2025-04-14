En medio de un plan para reducir el territorio accesible a los palestinos en Gaza, imponer nuevas divisiones geográficas y desplazar a la población civil, Israel ha anunciado la culminación de un cerco militar sobre la ciudad Rafah de 12 kilómetros, un perímetro que separa completamente esta ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Lo llaman el “eje Morag”. Esta zona, junto al corredor Filadelfia en la frontera con Egipto, ha sido declarada parte de un “área de seguridad israelí”.

“Gaza se volverá cada vez más pequeña y más aislada”, declaró abiertamente el ministro de Defensa, Israel Katz, luego de que en las últimas 24 horas tropas de Tel Aviv culminaran el cerco sobre Rafah. “Cada vez más de sus habitantes se verán obligados a evacuar las zonas de combate”, completó.

El plan de aislar a la población a lo largo y ancho de Gaza ya está en marcha. Y sus daños colaterales también.

Una estrategia de fragmentación total

Desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el frágil acordado a principios de enero, se han emitido órdenes de evacuación masivas en Rafah, Jan Yunis y zonas del norte de Gaza como Beit Lajia, Beit Hanoun y Yabalia.

La situación ha causado el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas y ha agravado el colapso del ya debilitado sistema humanitario. En Rafah, de apenas 60 kilómetros, se estima que más de un millón de personas están hacinadas en condiciones extremas.

El cerco de Rafah y la imposición del eje Morag representan, según analistas, el paso más significativo en la estrategia israelí para impedir cualquier continuidad geográfica palestina en Gaza, dificultando además futuras negociaciones sobre soberanía y reconstrucción.

Además del eje Morag, las fuerzas israelíes han ampliado su presencia militar en la Ciudad de Gaza, con incursiones en los barrios orientales de Al-Daray y Al-Tuffah. Israel también ha extendido la zona de amortiguamiento en el norte del enclave, consolidando lo que observadores internacionales describen como una política de fragmentación territorial sistemática que busca dividir el territorio en zonas aisladas bajo control militar israelí permanente.

Ataques a viviendas y el 35° hospital bombardeado

El lunes por la mañana, cinco personas murieron y varias resultaron heridas tras un bombardeo israelí contra una vivienda en Jan Yunis. El mismo día, un pescador palestino fue herido cuando lanchas israelíes abrieron fuego frente a la costa de Rafah. La artillería también golpeó zonas residenciales en la Ciudad de Gaza, como Zeitun y Sha'af, según informó la agencia de noticias palestina Wafa.

El domingo, un ataque aéreo destruyó el edificio de admisiones del Hospital Al-Ahli, en la Ciudad de Gaza, dejándolo fuera de servicio y obligando a evacuar a pacientes y personal. El Ministerio de Salud de Gaza denunció que se trata del hospital número 35 atacado por las fuerzas israelíes desde el inicio de la ofensiva, lo que ha llevado al colapso casi total del sistema sanitario.

En los últimos días, al menos 11 palestinos más han sido asesinado en diversos bombardeos sobre Rafah, Sheikh Radwan y el este de Gaza, incluidos menores de edad. Testigos relataron ataques contra viviendas civiles y tiroteos en el área del corredor Netzarim, en el centro del enclave.

Desde octubre de 2023, casi 51.000 palestinos han sido asesinados en Gaza, en su mayoría mujeres y niños.

En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Además, Israel enfrenta una causa por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia debido a su ofensiva contra el enclave.