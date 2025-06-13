POLÍTICA
2 min de lectura
Netanyahu usa un versículo de la Torá para justificar sus planes de ataque contra Irán
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha invocado una provocadora referencia bíblica para señalar posibles ataques aéreos contra sitios nucleares iraníes el 13 de junio
Netanyahu usa un versículo de la Torá para justificar sus planes de ataque contra Irán
esp_image_tora / TRT Español
13 de junio de 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha invocado una provocadora referencia bíblica para señalar posibles ataques aéreos contra sitios nucleares iraníes el 13 de junio, en un gesto que muchos interpretan como una advertencia a Teherán y un mensaje para su debilitada coalición de ultraderecha.

Pocas horas antes de los bombardeos, Netanyahu colocó una nota en el Muro de los Lamentos, en Jerusalén Oriental ocupada, el jueves, citando un versículo de la Torá que inspiró el nombre de la ofensiva militar israelí: “Operación León que se Alza”. La nota fue revelada públicamente el viernes por la mañana.

El versículo, tomado de Números 23:24, dice:

Recomendados

“He aquí, un pueblo que se levanta como leona, y se yergue como león; no se echará hasta que devore a la presa y beba la sangre de los muertos.”

Este pasaje proviene de una profecía de Balaam, un vidente no israelita que, en lugar de maldecir a los israelitas como se le había solicitado, predijo su fuerza violenta y dominio. La metáfora retrata a Israel como un león que no descansará hasta destruir a sus enemigos.

Críticos argumentan que el uso de este simbolismo religioso por parte de Netanyahu no responde tanto a una estrategia de disuasión, sino a una maniobra de teatro político. En medio de las tensiones dentro de su coalición de ultraderecha, el gesto se interpreta como un intento de consolidar el respaldo nacionalista-religioso y reafirmar su liderazgo con tintes mesiánicos.

Explora
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Por Sami A. Al-Arian
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Cómo el Sur Global ha liderado al mundo en reconocer a Palestina, pese a presión de Israel y EE.UU.
Por Kazim Alam
“No hay otra forma de definirlo: es un genocidio”, denuncia Erdogan sobre situación en Gaza
¿Qué pasó en la reunión sobre Palestina y la solución de dos Estados en la ONU?
Venezuela comienza entrenamiento militar de civiles, en medio de la escalada de tensiones con EE.UU.
Las "masacres" que Israel perpetra en Gaza serán el centro del discurso ante la ONU, anuncia Erdogan
La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas
Por Jaffar Hasnain
Venezuela firma tratado estratégico con Rusia en medio de escalada de tensión con EE.UU.
Países del Golfo activan pacto de defensa al estilo OTAN: ¿qué supone para la seguridad regional?
Por Kazim Alam
La ONU concluye que Israel cometió genocidio en Gaza: ¿servirá para frenar el sufrimiento palestino?
Por Zeynep Conkar
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones