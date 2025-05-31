TÜRKİYE
Erdogan llama a conversaciones entre líderes de Ucrania y Rusia tras hablar con Zelenskyy
El presidente turco destacó tras su llamada con Zelenskyy que las conversaciones entre los líderes de Ucrania y Rusia son clave para avanzar en el proceso de paz.
Türkiye continuará sus esfuerzos para garantizar una paz justa y duradera entre Kiev y Moscú, dijo Erdogan. / AA
31 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó este viernes a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a mantener cuanto antes un diálogo directo a nivel de liderazgo con Rusia, al considerar que ello favorecería el proceso de paz tras las negociaciones entre delegaciones.

Durante una conversación telefónica, ambos mandatarios abordaron también las relaciones bilaterales y diversos asuntos regionales e internacionales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Erdogan subrayó que discutir un posible alto el fuego en la próxima ronda de negociaciones ruso-ucranianas, prevista en Estambul, podría allanar el camino hacia una solución pacífica. En ese sentido, remarcó la importancia de que las delegaciones estén integradas por altos cargos, con el objetivo de mantener el impulso alcanzado hasta ahora.

Asimismo, destacó el compromiso de Ankara con la continuidad del diálogo entre ambas partes, iniciado en Estambul a comienzos de mayo, y celebró que el intercambio de prisioneros acordado en ese marco se haya concretado en poco tiempo.

El mandatario turco reafirmó que Türkiye seguirá trabajando para facilitar una paz justa y duradera entre Kiev y Moscú.

La ronda anterior de negociaciones se llevó a cabo el 16 de mayo en Estambul y concluyó con un acuerdo para intercambiar mil detenidos por cada bando, así como con la decisión de redactar memorandos con vistas a futuras conversaciones.

Tanto Moscú como Kiev expresaron su satisfacción con los resultados de ese encuentro, lo que alimenta las expectativas de nuevos avances hacia un alto el fuego en la reunión prevista para junio.


FUENTE:TRT Español y agencias
