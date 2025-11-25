El hecho de que Türkiye sea el anfitrión de la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP31, en 2026 es significativo tanto por la visibilidad internacional que el evento otorga como por la posibilidad de establecer una postura decisiva en la diplomacia climática.

La Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) reúne anualmente a los 197 países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático , para negociar y acordar políticas climáticas internacionales, además de tomar decisiones globales en áreas como la reducción de gases de efecto invernadero y las reglas del mercado de carbono.

La hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de París (2015) también se define en las reuniones de la COP, y las decisiones que allí se toman influyen directamente en las políticas climáticas de los países.

En este contexto, la agencia de noticias turca Anadolu resumió el proceso de lo que significa la COP31 en cinco preguntas, desde cómo funcionan las conferencias hasta las responsabilidades que conlleva organizarla.

¿Qué es la COP?

La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano de toma de decisiones más alto nivel en la convención sobre el cambio climático, y se reúne anualmente.

En los diversos encuentros que se organizan bajo la COP, los representantes de los 197 países miembros de la convención revisan el progreso de los objetivos fijados previamente y negocian respuestas globales al cambio climático. Entre los asuntos que abordan están la reducción de gases de efecto invernadero, políticas de adaptación, financiamiento climático, mecanismos de pérdidas y daños, y mercados de carbono.

¿Cuáles son las ventajas de organizar la COP?

Acoger la COP les proporciona a los países ganancias diplomáticas, económicas y ambientales. Al organizar el evento, un país se posiciona en el centro de la formulación de políticas climáticas globales, ganando una visibilidad diplomática significativa.

A lo que se suma que la participación de decenas de miles de delegados genera actividad económica sustancial en turismo, alojamiento, transporte y servicios.

Ser anfitrión del evento también acelera los esfuerzos de transformación verde en el país. Las energías renovables, la planificación urbana sostenible y los proyectos de adaptación climática reciben mayor atención.

El interés de las instituciones financieras internacionales y los fondos climáticos aumenta, y el país anfitrión tiene mayor potencial para atraer inversión en energía limpia y financiamiento climático.

Además, la ciudad anfitriona, que en el caso de Türkiye será Antalya , atrae la atención global durante dos semanas, convirtiéndose en el corazón de la diplomacia climática y mejorando su reconocimiento internacional.

¿Qué países ya han organizado la conferencia?

Desde 1995, las reuniones de la COP se han celebrado en diferentes continentes.