El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, llega a París este miércoles para abordar asuntos de seguridad europea, los desarrollos regionales y las relaciones bilaterales con Francia, según informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En las conversaciones con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, se espera que Fidan subraye el papel clave que desempeña Türkiye en la seguridad de Europa, así como la importancia de una mayor coordinación en la construcción de la nueva arquitectura de seguridad del continente.

Además, destacará la necesidad de desarrollar cooperación en la industria de defensa y la eliminación de las restricciones a la exportación.

Türkiye, que tiene el segundo ejército más grande de la OTAN y costa en el mar Negro, aspira a desempeñar un rol crítico en la seguridad de Europa luego de que Washington se alejara de la región. Tras una serie de diálogos sobre la crisis en Ucrania y la seguridad de Europa, tras el cambio de postura de Estados Unidos, Ankara ha advertido con agilidad que la defensa en la región no puede garantizarse sin su participación.

"Es inconcebible establecer la seguridad europea sin Türkiye", declaró el presidente Recep Tayyip Erdogan el mes pasado.

En los últimos años, Ankara ha desarrollado considerablemente su industria de defensa, con exportaciones que crecieron un 29% hasta alcanzar los 7.100 millones de dólares (269.880 millones de liras turcas) en 2024, lo que la sitúa en el undécimo puesto en exportaciones mundiales de defensa.

Un factor clave de su éxito son los drones Bayraktar TB2, que se han vendido a más de 25 países, entre ellos Polonia y Rumania, según la encuesta Military Balance del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

De acuerdo a las fuentes, Fidan reiterará que Türkiye está dispuesta a contribuir a una paz permanente y justa entre Ucrania y Rusia, y que todos los aliados deben colaborar estrechamente en este proceso.

Además de centrarse en la cooperación contra el terrorismo, se espera que Fidan también destaque la importancia de gestionar las relaciones entre Ankara y la Unión Europea desde una perspectiva estratégica, en lugar de abusar de ellas para favorecer las agendas internas de algunos países del bloque europeo.