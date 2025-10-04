OPINION DETAIL
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
El histórico discurso del presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, en la ONU marcó la apuesta de Damasco por enterrar la era de Bashar Al-Assad, levantar las sanciones y demostrarle al mundo, y a su pueblo, que la paz y la prosperidad aún son posibles.
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
De afirmaciones militares infladas a narrativas humanitarias distorsionadas, la intervención de Netanyahu ante las Naciones Unidas sigue ocultando la verdad sobre las acciones de Israel en Gaza y más allá.
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Mientras el mundo no enfrente de manera directa la ocupación, los asentamientos ilegales y el apartheid, los palestinos seguirán sin verdadera soberanía ni justicia, a pesar del reconocimiento internacional.
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Utility - Spotlight Authors
Jaffar Hasnain
author
Luqman Nieto
author
Alfonso Insuasty Rodríguez
author
Zeynep Conkar
author
Cruz Bonlarron Martínez
author
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Este 25 de septiembre se cumplen 22 años de la muerte de Edward Said, el intelectual palestino que denunció la narrativa orientalista que deshumaniza y legitima la violencia e impunidad contra su pueblo. Gaza es hoy su escenario más brutal.
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Argentina y Ecuador se acercan a la OTAN y a EE.UU., mientras Colombia, que solía ser un fuerte aliado de Washington en la región se aleja. Así se reabre el debate sobre la seguridad regional y la ausencia de una defensa colectiva en América Latina.
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina