¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
El histórico discurso del presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, en la ONU marcó la apuesta de Damasco por enterrar la era de Bashar Al-Assad, levantar las sanciones y demostrarle al mundo, y a su pueblo, que la paz y la prosperidad aún son posibles.
8 min de lectura
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Este 25 de septiembre se cumplen 22 años de la muerte de Edward Said, el intelectual palestino que denunció la narrativa orientalista que deshumaniza y legitima la violencia e impunidad contra su pueblo. Gaza es hoy su escenario más brutal.
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Argentina y Ecuador se acercan a la OTAN y a EE.UU., mientras Colombia, que solía ser un fuerte aliado de Washington en la región se aleja. Así se reabre el debate sobre la seguridad regional y la ausencia de una defensa colectiva en América Latina.