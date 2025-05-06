El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan de “autodeportación” para inmigrantes indocumentados: ofrecerá una asistencia de viaje y 1.000 dólares a cualquiera en situación irregular que acepte regresar voluntariamente a su país de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los "extranjeros ilegales" recibirán asistencia para el viaje, además del pago, si deciden volver a sus países utilizando la aplicación CBP Home de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El dinero se entregará una vez que el migrante complete el viaje de regreso.

"Vamos a pagar a cada uno una cierta cantidad de dinero y vamos a conseguirles un hermoso vuelo de regreso a donde vinieron”, afirmó Trump desde la Casa Blanca. “Tienen un período (para completar la solicitud de ayuda para viajes de regreso), y si lo logran vamos a trabajar con ellos para que, tal vez algún día, puedan regresar si son buenas personas", añadió.

Funcionarios del DHS explicaron que “la autodeportación es una forma digna de salir de Estados Unidos”, y les permitirá a los migrantes “evitar ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)”.

“Si usted está aquí de forma ilegal, la autodeportación es la mejor, más segura y económica manera de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado”, afirmó por su parte la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado este lunes.