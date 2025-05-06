EE.UU. Y CANADÁ
3 min de lectura
¿Mil dólares por “autodeportarse”? El plan de EE.UU. para trasladar migrantes fuera del país
A cambio de 1.000 dólares y asistencia para el viaje, el Gobierno de Estados Unidos propone a migrantes sin documentos que regresen voluntariamente a sus países. Afirma que este método reducirá los costos de deportación.
¿Mil dólares por “autodeportarse”? El plan de EE.UU. para trasladar migrantes fuera del país
Los migrantes que presenten su notificación de "Intención de Salida" para autodeportarse voluntariamente serán "despriorizados para la detención y expulsión antes de su partida". / Foto: AP
6 de mayo de 2025

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan de “autodeportación” para inmigrantes indocumentados: ofrecerá una asistencia de viaje y 1.000 dólares a cualquiera en situación irregular que acepte regresar voluntariamente a su país de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los "extranjeros ilegales" recibirán asistencia para el viaje, además del pago, si deciden volver a sus países utilizando la aplicación CBP Home de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El dinero se entregará una vez que el migrante complete el viaje de regreso.

"Vamos a pagar a cada uno una cierta cantidad de dinero y vamos a conseguirles un hermoso vuelo de regreso a donde vinieron”, afirmó Trump desde la Casa Blanca. “Tienen un período (para completar la solicitud de ayuda para viajes de regreso), y si lo logran vamos a trabajar con ellos para que, tal vez algún día, puedan regresar si son buenas personas", añadió.

Funcionarios del DHS explicaron que “la autodeportación es una forma digna de salir de Estados Unidos”, y les permitirá a los migrantes “evitar ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)”.

“Si usted está aquí de forma ilegal, la autodeportación es la mejor, más segura y económica manera de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado”, afirmó por su parte la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado este lunes.

Reducción de costos

Recomendados

Apuntando a los millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, funcionarios del DHS afirmaron que este método reduciría en más de dos tercios los costos actuales del proceso de deportación. Actualmente, se estima que arrestar, detener y deportar a una persona cuesta en promedio 17.121 dólares.

Noem insistió en que, además, esta estrategia podría representar un ahorro del 70% para los contribuyentes estadounidenses.

Según el DHS, ya hubo un migrante que usó con éxito esta opción, tomando un vuelo desde Chicago hacia Honduras. Agregaron que varios otros ya han reservado boletos para autodeportarse esta semana y la próxima.

Los migrantes que presenten su “Aviso de Intención de Salida” para autodeportarse voluntariamente serán “despriorizados para detención y deportación antes de su salida”.

RelacionadoTRT Global - Trump arremete contra las "ciudades santuario" de EE.UU. en nueva orden de inmigración

Además, las autoridades de Seguridad Nacional señalaron que participar en este proceso “podría ayudar a conservar la opción de que un extranjero ilegal pueda ingresar legalmente a Estados Unidos en el futuro”.

En una reunión de gabinete en abril, Noem mencionó la cifra de "21 millones de personas que tienen que volver a casa". Según datos gubernamentales, las autoridades han detenido a más de 168.000 migrantes en 2025.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
El ataque “tigre de papel” de Trump a Rusia ¿es mera retórica o estrategia real?
Por Murat Sofuoglu
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Hamás envía a Trump propuesta para tregua, según reportes, mientras Israel acelera invasión de Gaza
Erdogan: "Objetivo común” de Türkiye y EE.UU. sigue siendo un volumen comercial de $100.000 millones
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico
¿Podrá Estados Unidos retomar la base aérea de Bagram en Afganistán de manos de los talibanes?
Por Murat Sofuoglu
Venezuela comienza entrenamiento militar de civiles, en medio de la escalada de tensiones con EE.UU.