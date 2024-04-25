Un destacado activista judío por la paz en Berlín criticó a las autoridades alemanas por reprimir el movimiento de solidaridad palestina en el país.
Udi Raz, ciudadano israelí de 34 años, ha estado a la vanguardia del movimiento de solidaridad, que ha estado pidiendo al gobierno alemán que suspenda las ventas de armas a Israel.
La Agencia Anadolu se reunió con Raz en una marcha de protesta contra una regulación que haría que los estudiantes perdieran sus títulos y calificaciones si participan en mítines y manifestaciones a favor de Palestina.
"Durante meses hemos sido testigos de cómo el gobierno alemán hace todo lo posible para silenciarnos", afirmó. "No sólo para silenciarnos sino también para atacar brutalmente y violar nuestros derechos civiles, nuestros derechos democráticos que nos fueron prometidos en virtud de la llamada República Democrática de Alemania", dijo.
Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), las armas alemanas representaron el 47 por ciento de todas las importaciones armamentísticas israelíes el año pasado, haciendo de Alemania el segundo mayor proveedor de armas de Israel durante los últimos 20 años.
Raz pertenece a un número creciente de judíos antisionistas en Alemania que han estado haciendo campaña activamente contra la brutalidad de Israel en Gaza desde el 7 de octubre, donde ya han asesinado a más de 34 mil palestinos.
También es miembro de la junta directiva de la Voz Judía por una Paz Justa en Medio Oriente, una organización no gubernamental que ha sido tachada de antisemita y cuyas cuentas bancarias han sido congeladas por el Estado alemán.
La ONG, que ha estado pidiendo un alto el fuego inmediato en Gaza y la suspensión de las ventas de armas alemanas a Israel, también había organizado una conferencia de tres días sobre Palestina que fue cancelada por la policía de Berlín. Tras la cancelación, Raz fue arrestado brevemente por la policía.
En los últimos meses, varios intelectuales, académicos, artistas y activistas judíos se han enfrentado a reacciones violentas en Alemania y muchos han perdido sus empleos.
“Cada vez que hablamos, quienes están en el poder nos señalan y nos acusan de ser antisemitas, islamistas y extremistas. A mi entender, seis meses después de un genocidio en curso, aquellos que nos señalan y nos acusan de odiar a Israel son nada menos que amantes del genocidio", dijo.