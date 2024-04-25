Un destacado activista judío por la paz en Berlín criticó a las autoridades alemanas por reprimir el movimiento de solidaridad palestina en el país.

Udi Raz, ciudadano israelí de 34 años, ha estado a la vanguardia del movimiento de solidaridad, que ha estado pidiendo al gobierno alemán que suspenda las ventas de armas a Israel.

La Agencia Anadolu se reunió con Raz en una marcha de protesta contra una regulación que haría que los estudiantes perdieran sus títulos y calificaciones si participan en mítines y manifestaciones a favor de Palestina.

"Durante meses hemos sido testigos de cómo el gobierno alemán hace todo lo posible para silenciarnos", afirmó. "No sólo para silenciarnos sino también para atacar brutalmente y violar nuestros derechos civiles, nuestros derechos democráticos que nos fueron prometidos en virtud de la llamada República Democrática de Alemania", dijo.

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), las armas alemanas representaron el 47 por ciento de todas las importaciones armamentísticas israelíes el año pasado, haciendo de Alemania el segundo mayor proveedor de armas de Israel durante los últimos 20 años.