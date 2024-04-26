El principal partido de oposición indio, Partido del Congreso, presentó una queja ante la Comisión Electoral del país, acusando al Primer Ministro nacionalista hindú, Narendra Modi, de "atacar abiertamente" a la minoría musulmana durante su discurso de campaña.

En su queja presentada el lunes, el Congreso afirmó que los comentarios "divisivos, objetables y maliciosos" estaban dirigidos específicamente a "una comunidad religiosa" y constituían "violaciones evidentes y directas de las leyes electorales".

La queja argumentaba que estos comentarios eran "mucho más graves que cualquier otro realizado por un Primer Ministro en funciones en la historia de la India".

El portavoz del Congreso, Abhishek Manu Singhvi, declaró a los periodistas frente a la oficina de la Comisión Electoral: "Esperamos que se tomen medidas concretas".

Modi, quien busca un no común en India, tercer mandato consecutivo, se refirió a los musulmanes como "infiltrados" y "productores de bebés" durante un discurso de campaña el domingo, lo que generó críticas generalizadas de grupos de oposición y de derechos humanos.

Modi afirmó falsamente que un gobierno anterior, liderado por el Partido del Congreso, habría declarado que "los musulmanes tienen el primer derecho sobre la riqueza de la nación".

Además, aseguró que si el Congreso ganara, la riqueza del pueblo "se distribuirá entre aquellos que tienen más hijos [musulmanes]. Se distribuirá entre los infiltrados".

Estas declaraciones fueron interpretadas por críticos como referencias despectivas hacia los musulmanes.

A pesar de que Modi es el tercero de seis hermanos, su partido, el Partido Popular Indio (BJP), ha afirmado repetidamente, de manera falsa, que los musulmanes tienen tasas de natalidad más altas.

Ataques contra musulmanes y opositores

Bajo las leyes electorales, la Comisión Electoral puede solicitar a un partido o a su líder que responda a una queja, emitir advertencias o prohibirles hacer campaña por un período determinado, o incluso iniciar un caso penal contra infractores reincidentes.