El principal partido de oposición indio, Partido del Congreso, presentó una queja ante la Comisión Electoral del país, acusando al Primer Ministro nacionalista hindú, Narendra Modi, de "atacar abiertamente" a la minoría musulmana durante su discurso de campaña.
En su queja presentada el lunes, el Congreso afirmó que los comentarios "divisivos, objetables y maliciosos" estaban dirigidos específicamente a "una comunidad religiosa" y constituían "violaciones evidentes y directas de las leyes electorales".
La queja argumentaba que estos comentarios eran "mucho más graves que cualquier otro realizado por un Primer Ministro en funciones en la historia de la India".
El portavoz del Congreso, Abhishek Manu Singhvi, declaró a los periodistas frente a la oficina de la Comisión Electoral: "Esperamos que se tomen medidas concretas".
Modi, quien busca un no común en India, tercer mandato consecutivo, se refirió a los musulmanes como "infiltrados" y "productores de bebés" durante un discurso de campaña el domingo, lo que generó críticas generalizadas de grupos de oposición y de derechos humanos.
Modi afirmó falsamente que un gobierno anterior, liderado por el Partido del Congreso, habría declarado que "los musulmanes tienen el primer derecho sobre la riqueza de la nación".
Además, aseguró que si el Congreso ganara, la riqueza del pueblo "se distribuirá entre aquellos que tienen más hijos [musulmanes]. Se distribuirá entre los infiltrados".
Estas declaraciones fueron interpretadas por críticos como referencias despectivas hacia los musulmanes.
A pesar de que Modi es el tercero de seis hermanos, su partido, el Partido Popular Indio (BJP), ha afirmado repetidamente, de manera falsa, que los musulmanes tienen tasas de natalidad más altas.
Ataques contra musulmanes y opositores
Bajo las leyes electorales, la Comisión Electoral puede solicitar a un partido o a su líder que responda a una queja, emitir advertencias o prohibirles hacer campaña por un período determinado, o incluso iniciar un caso penal contra infractores reincidentes.
Es ampliamente esperado que Modi y su partido BJP ganen las elecciones maratónicas de la India, cuyos resultados están programados para el 4 de junio.
Este año, Modi presidió la inauguración de un gran templo dedicado al dios Ram, construido en el sitio de una mezquita demolida por fanáticos hindúes.
El BJP ha utilizado frecuentemente este tema durante la campaña electoral.
Gaurav Bhatia, portavoz del BJP, dijo a los periodistas el lunes que Modi estaba siendo honesto y que sus comentarios reflejaban lo que pensaba la gente.
El BJP y sus afiliados de extrema derecha han criticado a los musulmanes por su alta tasa de natalidad y han difundido afirmaciones falsas sobre la posibilidad de que los musulmanes superen a la población hindú en el país.
La India tiene una población de 1,42 mil millones de personas, con alrededor del 80 por ciento de hindúes y aproximadamente 200 millones de musulmanes, constituyendo la tercera población musulmana más grande del mundo después de Indonesia y Pakistán.
Los analistas esperan que Modi triunfe ante una coalición fracturada de más de dos docenas de partidos que aún no han nombrado a un candidato para primer ministro.
Sus posibilidades se han visto reforzadas por investigaciones criminales contra sus oponentes y una investigación fiscal este año que congeló las cuentas bancarias del Partido del Congreso.
Durante el liderazgo de Modi, India se ha convertido en la quinta economía más grande del mundo, superando a Gran Bretaña, su antiguo colonizador, mientras que los países occidentales se preparan para encontrar un posible aliado en contra del rival regional, China.
Sin embargo, durante su mandato, ha habido ataques flagrantes contra minorías, especialmente musulmanes, desde discursos de odio hasta linchamientos. Los críticos afirman que la democracia de la India está en riesgo, ya que la prensa, los opositores políticos y los tribunales enfrentan amenazas crecientes, y Modi ha borrado cada vez más la línea entre religión y estado.