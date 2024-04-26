La máxima autoridad del deporte en España tutelará durante los próximos meses el funcionamiento de la Real Federación Española de Fútbol. Esta decisión ha sido tomada a raíz de una investigación por actos de corrupción tiene en la mira puesta en el actual y anterior presidente de la federación.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) señaló el jueves que tomó la decisión de crear una “Comisión de Supervisión, Normalización y Representación" debido a la crisis que atraviesa la federación y “en defensa del interés general de España”.

Las autoridades del gobierno han expresado su temor por el daño a la reputación de la RFEF (las siglas de la federación) cuando España se prepara para ser coanfitrión de la Copa Mundial de hombres en 2030, junto a Portugal y Marruecos.

La Roja también tiene por delante participación en el Campeonato Europeo y en ambas ramas de los Juegos Olímpicos de París el próximo verano boreal.

La medida adoptada por el gobierno se produce dos semanas después que un juez investigador amplió una pesquisa por corrupción para incluir a Pedro Rocha, el actual presidente de la federación, luego del arresto de su predecesor Luis Rubiales.

“El gobierno ha adoptado esta decisión para corregir la grave situación que atraviesa la RFEF y para que la entidad pueda iniciar una etapa de regeneración bajo un clima de estabilidad e institucionalidad”, dijo el CSD.