La máxima autoridad del deporte en España tutelará durante los próximos meses el funcionamiento de la Real Federación Española de Fútbol. Esta decisión ha sido tomada a raíz de una investigación por actos de corrupción tiene en la mira puesta en el actual y anterior presidente de la federación.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) señaló el jueves que tomó la decisión de crear una “Comisión de Supervisión, Normalización y Representación" debido a la crisis que atraviesa la federación y “en defensa del interés general de España”.
Las autoridades del gobierno han expresado su temor por el daño a la reputación de la RFEF (las siglas de la federación) cuando España se prepara para ser coanfitrión de la Copa Mundial de hombres en 2030, junto a Portugal y Marruecos.
La Roja también tiene por delante participación en el Campeonato Europeo y en ambas ramas de los Juegos Olímpicos de París el próximo verano boreal.
La medida adoptada por el gobierno se produce dos semanas después que un juez investigador amplió una pesquisa por corrupción para incluir a Pedro Rocha, el actual presidente de la federación, luego del arresto de su predecesor Luis Rubiales.
“El gobierno ha adoptado esta decisión para corregir la grave situación que atraviesa la RFEF y para que la entidad pueda iniciar una etapa de regeneración bajo un clima de estabilidad e institucionalidad”, dijo el CSD.
El órgano ejecutivo de la federación continuará en funciones hasta las próximas elecciones ordinarias de la federación, previstas tras los Juegos Olímpicos.
La pesquisa por corrupción y lavado de dinero investiga la negociación de los contratos para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí y los nexos de la federación con el estadio La Cartuja en Sevilla, sede de la final de la Copa del Rey y algunos partidos internacionales, entre otros acuerdos.
Rocha y Rubiales han negado haber cometido delitos
La FIFA y UEFA, los entes rectores del fútbol mundial y europeo, respectivamente, difundieron un mensaje conjunto en el que manifestaron que siguen de cerca los acontecimientos en España “con gran preocupación”.
Indicaron que recabarán información para evaluar en qué medida el nombramiento de la comisión “puede afectar a la obligación de la RFEF de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin interferencias gubernamentales indebidas”.
Rocha quedó como presidente interino, luego que Rubiales dimitió en septiembre, semanas después del revuelo que causó por besar a la delantera Jenni Hermoso sin su consentimiento durante la ceremonia de premiación de la Copa Mundial femenina en Australia.