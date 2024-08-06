Todos los ojos vuelven a estar sobre Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, luego de que asegurara oficialmente la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, en reemplazo del mandatario Joe Biden, quien se retiró de la contienda hace algunas semanas.

Harris logró el respaldo de su partido este lunes en la Convención Nacional Demócrata. Así se convierte en la primera mujer negra que logra ser candidata presidencial de uno de los dos principales partidos en EE.UU.

Harris ya ha dejado claro que no piensa desviarse mucho de los temas y políticas que enmarcaron la candidatura de Biden, pero su discurso puede ser mucho más vehemente, en particular cuando invoca su experiencia como fiscal para arremeter contra el expresidente y candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump.

Pero, ¿quién es exactamente y cuál ha sido su trayectoria?

Sus comienzos y desafíos

Harris nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, de padres que se conocieron siendo activistas de derechos civiles. Su ciudad natal estaba ubicada cerca de Berkeley, que en esa época fue epicentro de los movimientos por la justicia social y racial.

Cuando era pequeña sus padres se divorciaron y su madre la crió junto con su hermana menor, Maya.

La educación de la vicepresidenta comenzó en Berkeley, formando parte de la segunda clase que integró la escuela pública de la ciudad.

Luego asistió a la Universidad de Howard, una institución históricamente negra, ubicada en Washington. Allí estudió Ciencias Políticas y Económicas. Además se unió a la hermandad de mujeres Alpwaha Kappa Alpha, que se convirtió en una fuente de apoyo político a lo largo de los años.

Después de graduarse, decidió estudiar Derecho con la meta de convertirse en fiscal. Creía que trabajar por el cambio dentro del sistema era tan importante como el activismo desde afuera.

En 2003, viviendo en San Francisco, se postuló para su primer cargo político, un gran desafío ya que se enfrentaba al veterano fiscal de distrito.

Diez años después, Harris se casó con el abogado Douglas Emhoff y se convirtió en madrastra de los dos hijos de Emhoff, Ella y Cole.

Primeros pasos y ascenso en el Partido Demócrata