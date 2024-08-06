Todos los ojos vuelven a estar sobre Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, luego de que asegurara oficialmente la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, en reemplazo del mandatario Joe Biden, quien se retiró de la contienda hace algunas semanas.
Harris logró el respaldo de su partido este lunes en la Convención Nacional Demócrata. Así se convierte en la primera mujer negra que logra ser candidata presidencial de uno de los dos principales partidos en EE.UU.
Harris ya ha dejado claro que no piensa desviarse mucho de los temas y políticas que enmarcaron la candidatura de Biden, pero su discurso puede ser mucho más vehemente, en particular cuando invoca su experiencia como fiscal para arremeter contra el expresidente y candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump.
Pero, ¿quién es exactamente y cuál ha sido su trayectoria?
Sus comienzos y desafíos
Harris nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, de padres que se conocieron siendo activistas de derechos civiles. Su ciudad natal estaba ubicada cerca de Berkeley, que en esa época fue epicentro de los movimientos por la justicia social y racial.
Cuando era pequeña sus padres se divorciaron y su madre la crió junto con su hermana menor, Maya.
La educación de la vicepresidenta comenzó en Berkeley, formando parte de la segunda clase que integró la escuela pública de la ciudad.
Luego asistió a la Universidad de Howard, una institución históricamente negra, ubicada en Washington. Allí estudió Ciencias Políticas y Económicas. Además se unió a la hermandad de mujeres Alpwaha Kappa Alpha, que se convirtió en una fuente de apoyo político a lo largo de los años.
Después de graduarse, decidió estudiar Derecho con la meta de convertirse en fiscal. Creía que trabajar por el cambio dentro del sistema era tan importante como el activismo desde afuera.
En 2003, viviendo en San Francisco, se postuló para su primer cargo político, un gran desafío ya que se enfrentaba al veterano fiscal de distrito.
Diez años después, Harris se casó con el abogado Douglas Emhoff y se convirtió en madrastra de los dos hijos de Emhoff, Ella y Cole.
Primeros pasos y ascenso en el Partido Demócrata
La primera gran oportunidad de avanzar en su carrera política se presentó cuando la senadora Barbara Boxer, que había estado en el cargo más de dos décadas, anunció que no volvería a postularse en 2016. Harris ganó el escaño.
Tras asumir como senadora, se convirtió en parte de la resistencia demócrata contra Trump y obtuvo reconocimiento por sus agudos cuestionamientos a los nominados del entonces presidente. Muchos altos cargos en el Gobierno federal deben ser confirmados por el Congreso de Estados Unidos.
En su segundo año como senadora, anunció su aspiracíón a la candidatura presidencial demócrata de 2020. Sin embargo, su campaña se vio empañada por luchas internas en el partido y no logró ganar terreno. Se retiró antes de las asambleas electorales de Iowa.
Pero ocho meses después todo cambió: Biden presentó a Harris como su compañera de fórmula. Durante su anuncio, el hoy presidente reflexionó sobre lo que significaba su nominación para “las niñas negras y de color que tan a menudo se sienten ignoradas y subvaloradas en sus comunidades”. “Hoy, tal vez, se están viendo a sí mismas por primera vez de una manera nueva, como posibles presidentes y vicepresidentes”, indicó.
Biden retira su candidatura y apoya a Harris
El futuro de Harris volvió a dar un vuelco el pasado 21 de julio cuando Biden anunció su retiro de la carrera presidencial. El mandatario tomó esta decisión luego de tener un mal desempeño en el debate con Trump, que aumentó los temores de que el hombre de 81 años fuera demasiado frágil para un segundo periodo. Biden anunció que apoyaría a Harris en su candidatura.
"Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación", señaló Harris, quien además describió la decisión de Biden de hacerse a un lado como un “acto desinteresado y patriótico”.
La Convención Nacional Demócrata
Ahora bien, el apoyo presentado por el presidente y por otros líderes del Partido Demócrata en ese momento no significó inmediatamente que Harris fuera el reemplazo automático de Biden. La vicepresidenta debía esperar a la Convención Nacional Demócrata para ser nombrada oficialmente como candidata.
Y ese momento llegó este lunes después de una ronda de votación en línea de cinco días por parte de los delegados del partido. El resultado fue que un 99% dieron su apoyo a Harris.
Asimismo, este martes Harris anunció que nombró al gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula.
Walz aporta una perspectiva rural, de la región Medio Oeste de Estados Unidos, a la campaña de la candidata. Poco conocido fuera de las fronteras de Minnesota, el hombre de 60 años tiene un historial atípico, ya que fue profesor de geografía y entrenador de fútbol americano.