Rodeados por policías armados, cientos de personas migrantes y sin hogar con sus mochilas a la espalda, e incluso niños a su cargo, subieron a autobuses pagados por el Gobierno de Francia para trasladarlos a las afueras de la ciudad, donde se les alojará temporalmente hasta al menos el final de los Juegos Olímpicos que empiezan este viernes.

Aunque algunos estaban contentos de tener un techo para pasar la noche, pocos saben el futuro que les depara una vez que el mundo deje de tener su atención sobre París.

"Es como el poker. No sé a dónde iré ni cuánto tiempo me quedaré", dijo a la agencia Associated Press Nikki, una parisina de 47 años sin hogar, quien pidió que no se usara su apellido para proteger su privacidad.

Las autoridades francesas han estado desalojando campamentos de migrantes y personas sin hogar durante los meses previos al gran evento deportivo mundial, que representa un momento importante para el presidente Emmanuel Macron en un contexto de agitación política.

Grupos de activistas y defensores de migrantes calificaron el desalojo –que también ocurrió previamente en otras ciudades anfitrionas de los Juegos Olímpicos, como Río de Janeiro en 2016– como una forma de “limpieza social”.

“Quieren limpiar la ciudad para los turistas”, dijo Nathan Lequeux, organizador del grupo activista Utopia 56. “Como el trato a los inmigrantes cada vez es más horrible e infame, la gente está siendo incluso expulsada de las calles. Desde los Juegos Olímpicos, esta política se ha hecho más agresiva”, añadió.

Christophe Noël Du Payrat, jefe de gabinete del gobierno regional de Île-de-France que rodea París, negó firmemente esas acusaciones y dijo que el gobierno ha reubicado a migrantes de la ciudad durante años. “Nos enargamos de ellos”, afirmó. “No entendemos realmente las críticas porque estamos muy decididos a ofrecerles lugares a estas personas”.

Entre los migrantes desplazados se encontraba Natacha Louise Gbetie, una migrante de 36 años de Burkina Faso, y su hijo de un año que llevaba a su espalda. Gbetie, que solía trabajar como contadora en su país, emigró a la ciudad de Montpellier, en el sur de Francia, con algunas familiares hace cinco años.

Muchas de las familias reubicadas por las autoridades francesas son como la de Gbetie: provienen de países africanos que alguna vez fueron colonizados por los franceses, entre ellos Burkina Faso, Guinea, Costa de Marfil y Senegal.

En la Place de la République del centro de París, una plaza popular para las protestas, varias asociaciones se reunieron para la denominada “ceremonia de contra apertura”, en la que pronunciaron discursos críticos sobre sobre los costos de los Juegos Olímpicos.

Según afirmaron, las autoridades han utilizado el evento como pretexto para realizar una limpieza social, sacando de las calles a migrantes y personas sin hogar con el fin de preservar una imagen de postal de la ciudad.

Sobre la emblemática estatua de la plaza se colocó una pancarta gigante que decía: “JO de l'exclusion, 12.500 personnes éxpulsées” (Los Juegos de la Exclusión: 12.500 personas expulsadas).