Meta compra bonos de carbono en Latinoamérica: ¿qué significa?
Meta anunció la compra de 3,9 millones de créditos para “reducir” sus emisiones, aunque los críticos señalan que es “greewashing”, una estrategia para mantener sus emisiones excesivas.
Meta Inc. es un holding de medios y redes sociales en Menlo Park, California, anteriormente conocido como Facebook Inc., donde los visitantes se fotografían frente al cartel de la compañía. Foto: AA / AA
20 de septiembre de 2024

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó comprar hasta 3,9 millones de créditos de compensación de carbono en América Latina. Sin embargo, los críticos denuncian estas prácticas como una estrategia de las empresas para mantener sus emisiones excesivamente altas.

La compañía compró los bonos al banco de inversión brasileño BTG Pactual hasta 2038. Aunque no revelaron el valor del acuerdo, el precio promedio de los créditos de carbono forestal fue de 4,22 dólares por crédito en la última semana, según el proveedor de datos especializado Allied Offsets. Es decir, que el acuerdo podría estar valorado en hasta 16 millones de dólares.

Según el contrato firmado entre el gigante tecnológico y el banco brasileño, el número de créditos que acordó comprar fue de 1,3 millones, con opciones para aumentar la compra a 2,6 millones adicionales, según informaron las compañías el miércoles en un comunicado.

Meta dijo que el acuerdo es su mayor transacción de eliminación de carbono de un solo proyecto, y la compra forma parte de su compromiso de alcanzar el objetivo de cero emisiones en toda su cadena de valor para el año 2030.

Los créditos fueron generados por los proyectos de restauración forestal de BTG Pactual (TIG) en América Latina, donde ya ha plantado más de 7 millones de árboles , según el comunicado.

Anteriormente, en junio, TIG anunció la venta de 8 millones de créditos de carbono a Microsoft en la mayor transacción de este tipo de créditos realizada hasta ahora en todo el mundo.

Los acuerdos de Microsoft y Meta se producen pese a que la demanda de compensaciones prácticamente se estancó el año pasado.

Al mismo tiempo, empresas como el gigante alimentario Nestlé y la casa de moda Gucci han reducido su compra de créditos en medio de dudas generalizadas sobre si estos realmente sirven para reducir las emisiones.

¿Qué son los créditos de carbono?

Las compensaciones de carbono son una forma en que las empresas pueden "equilibrar" sus emisiones de gases contaminantes. En lugar de reducir directamente todas sus emisiones, pagan por proyectos que disminuyen la cantidad de gases de efecto invernadero en otras áreas.

Pueden ser proyectos de energías renovables o que tengan como objetivo favorecer el almacenamiento natural de carbono, por ejemplo, plantar árboles, impedir la deforestación o restaurar manglares. La lista también incluye tecnologías de extracción de CO2 del aire, una solución costosa y todavía no totalmente desarrollada.

Cada crédito de carbono equivale a evitar que una tonelada de dióxido de carbono llegue a la atmósfera, lo que ayuda a las empresas a cumplir sus metas de responsabilidad ambiental.

Críticas a los créditos por “greenwashing”

Sin embargo, el mercado de créditos de carbono ha sido muy criticado por organizaciones ambientales, e incluso por figuras como el Papa Francisco, quien denunció estas prácticas como “una estrategia de las empresas para mantener sus emisiones excesivas”.

En la misma línea, Laurence Tubiana, arquitecta del Acuerdo de París sobre el Clima, alerta sobre las estrategias de lavado de imagen, conocido en inglés como “greenwashing”, y llama a poner fin a estas prácticas, indicando que el impacto no está siendo el deseado.

Así lo expresó el climatólogo Mylen Allen en una entrevista para la agencia AFP: "Muchas empresas incluyen compensaciones en sus planes de neutralidad de carbono. Pero los datos muestran que estas no generan ninguna reducción de emisiones sustancial. Si esto es verdad, es una forma de fraude", denuncia.

Con respecto a la reiterada práctica de plantar árboles, el experto advirtió: "Una reforestación heroica puede resultar útil, pero tenemos que dejar de decir que existe una solución natural al uso de energías fósiles. No la hay. Lo siento".

FUENTE:TRT Español y agencias
