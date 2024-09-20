Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó comprar hasta 3,9 millones de créditos de compensación de carbono en América Latina. Sin embargo, los críticos denuncian estas prácticas como una estrategia de las empresas para mantener sus emisiones excesivamente altas.

La compañía compró los bonos al banco de inversión brasileño BTG Pactual hasta 2038. Aunque no revelaron el valor del acuerdo, el precio promedio de los créditos de carbono forestal fue de 4,22 dólares por crédito en la última semana, según el proveedor de datos especializado Allied Offsets. Es decir, que el acuerdo podría estar valorado en hasta 16 millones de dólares.

Según el contrato firmado entre el gigante tecnológico y el banco brasileño, el número de créditos que acordó comprar fue de 1,3 millones, con opciones para aumentar la compra a 2,6 millones adicionales, según informaron las compañías el miércoles en un comunicado.

Meta dijo que el acuerdo es su mayor transacción de eliminación de carbono de un solo proyecto, y la compra forma parte de su compromiso de alcanzar el objetivo de cero emisiones en toda su cadena de valor para el año 2030.

Los créditos fueron generados por los proyectos de restauración forestal de BTG Pactual (TIG) en América Latina, donde ya ha plantado más de 7 millones de árboles , según el comunicado.

Anteriormente, en junio, TIG anunció la venta de 8 millones de créditos de carbono a Microsoft en la mayor transacción de este tipo de créditos realizada hasta ahora en todo el mundo.

Los acuerdos de Microsoft y Meta se producen pese a que la demanda de compensaciones prácticamente se estancó el año pasado.

Al mismo tiempo, empresas como el gigante alimentario Nestlé y la casa de moda Gucci han reducido su compra de créditos en medio de dudas generalizadas sobre si estos realmente sirven para reducir las emisiones.

¿Qué son los créditos de carbono?