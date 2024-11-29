El algoritmo que ha hecho que TikTok, la red social de videos cortos, sea tan exitosa volvió a estar bajo la lupa después de que Estados Unidos le ordenara a su propietario chino, ByteDance, vender los activos de la aplicación en el país o enfrentarse a una prohibición a nivel nacional.

Aquí te explicamos cómo funciona y por qué ha generado más debate que la tecnología que utilizan sus grandes rivales como Instagram de Meta, YouTube de Google y Snapchat.

Se considera que los algoritmos son fundamentales para las operaciones generales de ByteDance, y esta compañía preferiría cerrar la aplicación en EE.UU. antes que venderla, informó Reuters citando varias fuentes.

En 2020, China hizo una serie de cambios en sus leyes de exportación, las cuales le otorgaron derechos de aprobación sobre todas las exportaciones de algoritmos y códigos fuente. Lo que añadió una capa de complejidad a cualquier esfuerzo por vender la aplicación.

Antes de que surgiera TikTok, muchos creían que el secreto de una red social exitosa estaba en tecnología que fomentara la conexión entre los vínculos sociales de un usuario, justamente dada la popularidad de Facebook e Instagram de Meta.

Pero TikTok demostró que un algoritmo enfocado en entender el interés de un usuario podría ser más poderoso. En lugar de construir su tecnología sobre un "grafo social" como lo ha hecho Meta, los líderes de TikTok, incluido el CEO Shou Zi Chew, han dicho que su algoritmo se basa en "señales de interés".

Aunque sus rivales tienen algoritmos similares que se basan en el interés de los usuarios, TikTok además puede potenciar la efectividad de su tecnología con el formato de video corto, destacó Catalina Goanta, profesora asociada de la Universidad de Utrecht.

"El sistema de recomendación de contenidos es muy común. Pero lo que hace diferente a TikTok como aplicación es el diseño y el contenido”, explicó.

“Una plataforma dinámica”

El formato de video corto permite que el algoritmo de TikTok sea mucho más dinámico e incluso pueda detectar los cambios en las preferencias e intereses de los usuarios durante diferentes períodos de tiempo. Al punto de ser tan específico que logra identificar lo que a un usuario le puede gustar dependiendo del momento del día.