Desde que tiene memoria, Érika Rodríguez ha vivido en medio de plantaciones de maíz, por lo que a sus 28 años ya ha aprendido a leer la tierra. Con solo mirarla sabe si está lista para sembrarse, si necesita agua o si debe descansar. Reconoce el aroma que anuncia la lluvia y domina cada paso para transformar una pequeña semilla en una mazorca alta y sana. Su madre, Genoveva Pérez, le transmitió estos conocimientos y juntas los ponen en práctica cada día con la esperanza de que la cosecha sea buena.

Aunque esos saberes, heredados de generación en generación, siguen intactos y guían su labor en el campo, Érika y Genoveva, agricultoras y productoras de maíz en Hidalgo, en el centro de México, reconocen que lo que cultivan hoy no es igual a lo que sembraban sus abuelas y tatarabuelas. El maíz que cosechan ahora se ve y sabe diferente.

“En el pueblo ya no se usa que uno mismo saque la semilla del maíz. La mayoría de la gente compra la semilla mejorada, porque buscan que tenga mayor rendimiento”, explica Érika. “Tal vez estamos haciendo un mal, pero si siembras la criolla (semilla nativa) la mazorca y el grano son más pequeños y es difícil venderlos; y si siembras la mejorada tienes más producción, se vende rápido, pero la calidad del grano no es la misma”.

Érika ha oído hablar del maíz transgénico y sabe que su siembra fue prohibida hace años porque está “alterada”. Sin embargo, no tiene claro qué lo diferencia del maíz que ella y su madre siembran. "En realidad no sabemos qué estamos sembrando", comenta Genoveva. "Puede que el maíz esté modificado para bien o que sea transgénico".

Lo que distingue a la semilla transgénica de la mejorada, también conocida como híbrida, radica en la manera en que han sido modificadas. La semilla de maíz mejorada de la que hablan Érika y Genoveva proviene de la selección y el mejoramiento de variedades a través de cruzas controladas que optimizan su rendimiento, resistencia a plagas o adaptación al clima, pero sin modificar su ADN en un laboratorio. La semilla transgénica también es mejorada, pero esta ha sido alterada mediante ingeniería genética, pues se le han insertado genes de otras especies para otorgarle características específicas, como la resistencia a herbicidas o a insectos.

En defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria

En 2020, el Gobierno de México emitió un decreto para restringir la importación y el uso de maíz transgénico en siembras agrícolas, lo que llevó a una disputa comercial bajo el Tratado de libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En 2023, Estados Unidos solicitó un panel arbitral para resolver la controversia, argumentando que la prohibición mexicana violaba el tratado comercial, y en diciembre de 2024 el panel falló en contra de México. En febrero de 2025, México presentó una reforma que ya no se enfoca solo en la importación o en el consumo humano del maíz transgénico, sino que busca evitar que se siembre en el territorio.

Rafael Mier, director de Fundación Tortilla, que promueve el consumo de tortilla de maíz tradicional, es una de las organizaciones que han defendido la postura del gobierno. "México es el centro de origen del maíz en el mundo y somos los custodios de las más de 50 variedades nativas de maíz que existen en el país”, sostiene Mier.

Solo conservando la gama de maíces existentes en México, advierte, se puede hacer frente a plagas, enfermedades, sequías o lluvias excesivas, pues cada variedad de maíz tiene características específicas que la hacen resistente a ciertos problemas. “La seguridad alimentaria del futuro depende de que conservemos esa riqueza genética que está en los campos mexicanos, custodiada por más de 2 millones de campesinos”, argumenta.