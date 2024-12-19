Una ballena sospechosa de espiar para Rusia fue asesinada a disparos en aguas de Noruega, según informaron este miércoles grupos de derechos de animales que había estado monitoreando a la ballena.

Su cuerpo fue trasladado el lunes a una sucursal local del Instituto Veterinario Noruego para realizarle la autopsia. Se estima que el informe estará listo en aproximadamente tres semanas.

"Tenía múltiples heridas de bala en todo el cuerpo", confirmó la directora de One Whale, Regina Crosby Haug, a la agencia de noticias AFP.

Las organizaciones NOAH y One Whale anunciaron que habían presentado una denuncia ante la policía noruega pidiendo que abrieran una "investigación criminal".

Apodada "Hvaldimir" en un juego de palabras con la palabra noruega para ballena, hval, y sus supuestos vínculos con Moscú, la beluga blanca apareció por primera vez en la costa de la región de Finnmark, en el extremo norte de Noruega, en 2019.

Cuando fue vista por primera vez en 2019 cerca de la isla de Ingoya en el norte de Noruega, Hvaldimir llevaba un arnés con lo que parecía ser un soporte para una cámara pequeña.

La ballena estaba muy interesada en la gente y respondía a las señales manuales, lo que llevó a la agencia de inteligencia interna de Noruega a suponer que estuvo en cautiverio en Rusia como parte de un programa de investigación antes de cruzar a aguas noruegas. Sin embargo, Moscú nunca ha emitido ninguna reacción oficial a las especulaciones de que podría ser un "espía ruso".

Sin embargo, esta no es la primera vez que se utilizan animales para espiar.

Si bien el uso de animales y aves en la guerra antigua --desde perros rastreadores hasta palomas mensajeras-- está bien documentado, las funciones de espionaje modernas parecen haber alcanzado un valor significativo con la combinación de tecnología.

El uso de las aves como espías se remonta a 1907, cuando Julius Neubronner creó una pequeña cámara automática para colocar sobre las aves. Su descubrimiento abrió el camino para que el ejército alemán utilizara palomas equipadas con cámaras durante la Primera Guerra Mundial.

Durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, los espías alados, en particular los cuervos, grajos y palomas, fueron entrenados por agencias de inteligencia para el espionaje.