En un descubrimiento pionero, un equipo internacional de investigadores liderado por la bióloga molecular Rana Dajani, de la Universidad Hashemita en Jordania, ha descubierto pruebas de que el trauma deja una huella genética que puede ser heredada.

El estudio, publicado el 27 de febrero en Scientific Reports , contó con la participación de Catherine Panter-Brick, de la Universidad de Yale, quien diseñó encuestas sobre el trauma, y Connie Mulligan, de la Universidad de Florida, quien llevó a cabo el análisis epigenético.

Este tipo de investigación había estado limitado a estudios con animales, ya que recrear tales condiciones en humanos sería poco ético. Sin embargo, el lado oscuro de la historia hizo posible el experimento sobre el trauma intergeneracional.

Durante décadas, Siria ha sido testigo de ciclos interminables de violencia, desde la masacre de Hama en 1982 hasta el conflicto que estalló en 2011 y que ha perdurado por más de 13 años. Esta devastación ofreció un escenario raro y trágico para estudiar el legado biológico del trauma en los seres humanos.

Para Dajani, una científica de origen sirio-palestino y descendiente de refugiados, la investigación no solo tiene un profundo valor personal, sino que también representa una verdadera revolución científica, un giro de mirada que se había revertido, de manera empírica, por la propia experiencia vivida.

“Esta idea vino de una científica sirio-palestina, hija de refugiados”, relató a TRT World.

“Normalmente, los científicos provienen de Occidente. En este caso, es diferente. La científica es de la comunidad local, y gracias a la ciencia y el conocimiento de la comunidad, pude hacer una pregunta científica muy importante”.

Esa pregunta nunca había sido planteada antes: ¿Podrían los horrores de la violencia quedar inscritos en los genes de las generaciones futuras?

Tras años de recolección de datos, análisis de ADN y exhaustivas investigaciones en laboratorio, la respuesta ha sido más reveladora de lo que se podría haber imaginado.

El rastro del trauma a través del ADN

La epigenética, el estudio de los cambios en la expresión genética que no alteran las secuencias del ADN pero sí son influenciados por el entorno y la experiencia, sugiere que el trauma deja una huella molecular.

Normalmente, cuando nace una nueva generación, los marcadores epigenéticos previos se borran, permitiendo que las células comiencen de nuevo. Sin embargo, la investigación de Dajani revela lo contrario.

Su equipo recogió muestras de la mucosa bucal de 131 participantes provenientes de 48 familias, las cuales fueron analizadas en la Universidad de Florida. El estudio agrupa a los participantes en tres categorías:

El estudio dividió a los sujetos en tres categorías:

Abuelas que experimentaron trauma durante el embarazo en la masacre de Hama de 1982, sus hijas y nietas. Abuelas que no estuvieron en Hama durante la masacre de 1982, pero cuyas hijas estuvieron expuestas al levantamiento sirio de 2011.

Familias sirias que habían dejado Siria antes de 1982 (algunas desde 1925), incluyendo abuelas, hijas y nietas.

Además, se estudió a dos hermanos dentro de cada familia, con una nieta nacida antes del levantamiento de 2011 y otra nacida después, lo que permitió una comparación directa dentro de las mismas.

Resiliencia derivada del trauma intergeneracional

Después de siete años de exhaustiva investigación, el equipo hizo hallazgos significativos. A partir de las muestras de ADN, identificaron 21 sitios en el genoma que mostraron una firma de trauma resultante de la exposición directa, distinta de los 14 sitios encontrados en la exposición indirecta observada en las nietas.

Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue que los fetos expuestos al trauma en el útero mostraron signos de envejecimiento epigenético acelerado. El trauma no solo afectaba a la madre embarazada y a su hijo no nacido, sino también a las células reproductivas en desarrollo dentro del feto. Dado que las células fetales se dividen rápidamente, son más vulnerables a las influencias ambientales, incluido el trauma.

“Y esto es muy importante porque hoy, cuando miramos Gaza, hay miles, decenas de miles de mujeres embarazadas expuestas al genocidio que se está desarrollando”, señaló Dajani.

Sin embargo, la función de los 14 sitios aún permanece desconocida.

Como explicó Dajani, estos sitios no se vinculan con la depresión ni con otros caminos biológicos negativos conocidos. “¿Qué significa eso? Estos caminos no se activan por la depresión u otros marcadores negativos”, agregó.

A pesar de este enigma, Dajani sostiene que estos sitios no identificados podrían estar conectados con funciones regulatorias superiores que podrían ofrecer un rayo de esperanza para el futuro.